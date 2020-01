Classement des signatures de prêts de l’ère Premier League de Man Utd

Man Utd serait à la recherche d’un couple de prêteurs ce mois-ci. Leurs antécédents d’emprunt de joueurs à l’époque de la Premier League ne sont pas excellents…

9) Andy Arnott (Gillingham)

Internet nous dit qu’Arnott était un ancien attaquant de Gillingham qui a rejoint United juste avant le début de la première saison de Premier League en 1992. Il a joué dans le tournoi Blue Star de pré-saison en Suisse, marquant deux buts tandis que United atteignait la finale.

Mais Arnott a été renvoyé à Gillingham, où il a marqué 12 buts en 73 matchs avant de sillonner les régions les plus basses de la Ligue de football. Alors maintenant tu sais.

8) Andy Kellett

“Il pensait que je le mettais en liquidation”, a déclaré le patron de Bolton, Neil Lennon, de la réaction de Kellett à l’annonce de son départ pour United pour la seconde moitié de la saison 2014-15. Ce sentiment a également été partagé par les fans de United, après le premier «qui est le f * ck Andy Kellett?».

La réponse à cette question était un arrière gauche de 21 ans qui n’avait commencé qu’un seul match pour Bolton, qui a été mis fin brutalement 51 minutes après une lourde défaite à Rotherham. Kellett a joué neuf fois pour les moins de 21 ans de United alors qu’ils remportaient le titre de Premier League U21.

Andy Kellett: la signature du prêt de Manchester United est le joueur le moins bien noté (5,56) du championnat cette saison pic.twitter.com/TtG7N65wNT

– WhoScored.com (@WhoScored) 3 février 2015

7) Fraser Digby

Le gardien de but a fait son apprentissage avec United sous Ron Atkinson avant de passer à Swindon à l’âge de 18 ans. Huit ans plus tard, après avoir été abandonné par Glenn Hoddle à Swindon, l’appel à revenir est venu de Sir Alex Ferguson, qui avait besoin d’une couverture pour Peter Schmeichel lors de la première année de Premier League.

Digby est resté pendant quelques mois et s’est assis sur le banc pendant que United a mis sur pied une série gagnante qui a constitué la base de son premier titre de champion en 26 ans. Digby avait à nouveau quitté United à ce moment-là, mais il était de retour en Premier League pour affronter United la saison suivante après avoir obtenu un rappel à Swindon et les avoir aidés à gagner la promotion via une victoire finale 4-3 en play-off sur Leicester.

6) William Punier

Le défenseur français revient souvent dans les pires caractéristiques de Fergie XI, ce qui est dur car le défenseur central ne s’est guère déshonoré lors d’un mois d’essai à Old Trafford.

Prunier a été invité à passer Noël avec les Red Devils en 1995 lorsque Gary Pallister et Steve Bruce ont tous deux été mis à l’écart. Lorsque David May s’est également blessé, Prunier a fait un début impressionnant contre QPR à Old Trafford. Sa deuxième apparition a vu une défense United épuisée – qui a également perdu Denis Irwin et Peter Schmeichel – en concéder quatre à Tottenham.

Prunier a été injustement ridiculisé, le Telegraph le décrivant comme «ne ressemblant pas à un demi-centre vainqueur du championnat». Ferguson n’était pas d’accord et a proposé un contrat de trois ans au compagnon d’Eric Cantona, mais selon Prunier: “Il y avait beaucoup de protagonistes impliqués et ils n’ont pas pu trouver d’accord.”

5) Andy Goram

“Gardien de but, je veux que vous descendiez pour trois mois”, a déclaré Ferguson à un homme de 36 ans lors d’un appel téléphonique en mars 2001. “Fabien Barthez est blessé et Raimond van der Gouw est blessé. Nous avons le Bayern Munich mercredi et Liverpool le week-end. »

“F * ck off!”, A répondu Goram, croyant qu’il était recousu par son compagnon, Ally McCoist. Heureusement, Ferguson est revenu et a parlé au partenaire de Goram: “Miriam, c’est Alex Ferguson, et vous pouvez dire à ce gros bâtard qu’il a dix secondes pour dire oui ou non.”

Goram, dont le sort de prêt a rapporté à Motherwell 100 000 £, n’était pas obligé de faire face au Bayern ou à Liverpool, mais il a fait ses débuts contre Coventry le week-end où United a conclu un autre titre de champion. Il a été remplacé dans un mouvement pré-planifié pour assurer que Van der Gouw se qualifie pour une médaille de vainqueur de la ligue, et la même chose s’est produite un mois plus tard lorsque Goram s’est aligné contre Southampton au Dell.

En 2000-01, la deuxième plus grande signature de Man Utd était Andy Goram, 36 ans. En location. De Motherwell. pic.twitter.com/Zi4faUdsVP

– James McManus (@ JamesMcManus1) 19 juillet 2016

4) Radamel Falcao

La première fenêtre de transfert de Louis van Gaal s’est terminée par la signature la plus excitante du lot. Falcao, l’ancien prédateur de Porto, a rejoint le jour de l’échéance un prêt d’une saison de l’Atletico qui a coûté 6 millions de livres sterling.

Malheureusement, United n’a pas obtenu la machine à buts de Porto, ils ont signé un attaquant toujours à la recherche de son contact après une grave blessure au genou. Il a marqué quatre buts au cours de sa saison à Old Trafford et il était parfois difficile de regarder la star colombienne. Pas parce qu’il était mauvais; plutôt parce qu’il essayait clairement de retrouver sa forme dévastatrice précédente. Mais un manque de forme physique et l’approche tactique de Van Gaal ne lui permettraient jamais de le faire à Old Trafford.

United a opté contre la signature définitive de Falcao, et un prêt similaire à Chelsea l’année suivante a confirmé la décision.

3) Tomasz Kuszczak

United a estimé que le gardien de West Brom pourrait être le successeur d’Edwin van der Sar lorsqu’ils l’ont ramené de West Brom, initialement dans le cadre d’une entente d’une saison impliquant Luke Steele et Paul McShane dans la direction opposée. “Tomasz sera un joueur de Manchester United pour les quatre prochaines années”, a expliqué David Gill. «Il nous est venu en prêt pour la première année, puis nous rejoindra définitivement en juillet 2007.»

Le plan était que le Polonais apprenne du maître avant de finalement lui remettre les gants. Mais Kuszczak n’a jamais dépassé le rang de député. Il a passé cinq saisons autour de l’équipe première des États-Unis, en moyenne six apparitions en Premier League par saison, ne se révélant jamais plus qu’un remplaçant adéquat.

Son séjour à United s’est terminé sur une note aigre lorsque, frustré par le refus de Ferguson de sanctionner un transfert de prêt à Leeds, Kuszczak a déclaré: «Je lui ai dit que je voulais jouer et retourner dans l’équipe nationale, car l’Euro 2012 est à nos portes. , mais il semble qu’il s’en fiche… Je suis devenu esclave de Manchester. »

2) Carlos Tevez

United a pris Tevez prêté pour quelques saisons, même si c’était toujours une question trouble de savoir à qui ils l’empruntaient. La star argentine est arrivée de West Ham, mais ses droits étaient détenus par un tiers, Media Sports Investment dirigé par Kia Joorabchian.

Tevez a prospéré à Old Trafford, formant parfois un trio de tête avec Cristiano Ronaldo et Dimitar Berbatov qui faisait l’envie de l’Europe. Il a marqué 34 buts en 99 apparitions, mais pour Tevez, il était trop souvent l’étrange. Il y avait beaucoup de grognements sur son statut bien avant qu’il ne quitte Old Trafford en 2009, lorsque Manchester City a accumulé l’argent nécessaire pour satisfaire MSI.

Ferguson a déclaré plus tard que United n’avait pas toussé parce que Tevez leur avait dit qu’il avait l’intention de prendre sa retraite dans quatre ans, il n’y aurait donc pas de valeur de revente. Tevez affirme que United n’a jamais mis les termes sur la table malgré sa promesse de le faire. Il est donc allé à City et a remporté la ligue à nouveau, tout en causant à Roberto Mancini une fin de chagrin.

1) Henrik Larsson

Comment United pourrait faire avec Larsson maintenant…

Début 2007, avec des blessures à Ole Gunnar Solskjaer et Alan Smith laissant Wayne Rooney et Louis Saha comme seuls attaquants en forme de United, Ferguson est allé à Helsingborgs pour voir si Henrik Larsson, 35 ans, aimait rester occupé pendant la morte-saison suédoise.

Trois buts en 13 apparitions suggèrent que ce n’a pas été un prêt très réussi, mais Ferguson a reconnu l’impact de Larsson dans le vestiaire.

“À son arrivée, il semblait un peu une figure culte avec nos joueurs”, a déclaré le manager après le retour de l’attaquant. «Ils diraient son nom dans des tons stupéfaits. Le statut de culte peut disparaître en deux minutes si un joueur ne fait pas son travail, mais Henrik a conservé cette aura dans son temps avec nous. Il a été fantastique, son professionnalisme, son attitude, tout ce qu’il a fait a été excellent. »

Larsson a tenu parole pour retourner à Helsingborgs – mais il l’a regretté plus tard. “J’aurais dû rester, car cela aurait signifié que j’aurais une médaille de vainqueur en Premier League, et je serais resté une saison de plus”, a-t-il déclaré à FourFourTwo une décennie plus tard. “Mais j’avais toujours un contrat avec Helsingborgs et je pense que lorsque vous signez un contrat, vous devez le voir.”

#OnThisDay Il y a 12 ans, Henrik Larsson a fait son arc #MUFC…

… Quelle façon de vous annoncer aux fidèles de Stretford End! 💥 pic.twitter.com/sgDA0NxpTe

– Manchester United (@ManUtd) 7 janvier 2019

