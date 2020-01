Classement LaLiga Pichichi 2019-2020

La plus importante des récompenses individuelles de LaLiga Santander c’est lui Prix ​​Pichichi qui est accordée à meilleur buteur de la compétition. Leo Messi il a encore gagné la saison dernière, grâce à son 36 buts, et est maintenant à égalité dans le classement historique de Pichichi avec le front mythique de Athlétique Telmo Zarra, qui a dirigé les médaillés seuls depuis la saison 1952-1953, avec 6 prix chacun.

22/12/2019

Agir à 23h35

CET

Le capitaine de FC Barcelona Il est le favori pour répéter son règne du but et devenir le seul joueur avec sept pichichis à son actif. Bien qu’il ne pouvait que contester 90 minutes dans les 7 premiers jours, Messi mène la table des buteurs avec 13 buts après celui qui a marqué Alavés ce jour-là 18.

Il suit dans le classement Karim Benzema du Real Madrid, avec 12 buts qui n’a pas marqué de nos jours. Luis Suarez (FC Barcelona) est troisième avec 10 buts, Suivi de près par Lucas Pérez (Alavés)Ange (Getafe)Roger (Ascenseur)Loren (Betis), Chimy Avila (Osasuna) et Gerard Moreno (Villarreal) qui a marqué 8 buts Avec 7 ils sont Willian Jose et Oyarzábal (Société réelle), Griezmann (FC Barcelona), Morata (Athlétique), Lames (Celtic) et Joselu (Alavés).

Si vous souhaitez vérifier cela et d’autres statistiques de la compétition, telles que le classement Zamora, les buts pour et contre chaque équipe ou le nombre de cartes, nous vous recommandons de le voir dans ce lien.

CLASSIFICATION DE PICHICHI

Leo MESSI (FC Barcelone) 13 Karim BENZEMA (Real Madrid) 12 Luís SUÁREZ (FC Barcelone) 10 GERARD MORENO (Villarreal) 8 LOREN Morón (Betis) 8 LUCAS Pérez (Alavés) 8 ÁNGEL Rodríguez (Getafe) 8 CHIMY AVILA (Osasuna) 8 ROGER Martí (Levante) 8 Álvaro MORATA (Atlético Madrid) 7 WILIAN JOSE (Real Sociedad) 7 JOSELU Sanmartín (Alavés) 7 Antoine GRIEZMANN (FC Barcelona) 7 Míkel OYARZÁBAL (Real Sociedad) 7 Iago ASPAS (Celtic) 7 Dani PAREJO ( Valence) 6 MAXI GÓMEZ (Valence) 6 JOAQUÍN Sánchez (Betis) 6 JOAQUIN Sánchez (Betis) 6 Ante BUDIMIR (Mallorca) 6