Claudia Garcia: “Ronaldo aime le Real, mais restera à la Juve” | Serie A

Le journaliste portugais Claudia Garcia a parlé aux microphones de Radio Sportiva pour parler des rumeurs d’un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid: “Cristiano est très proche de la ville de Madrid et a également un partenaire espagnol, de sorte que le lien avec le Real Madrid sera toujours plus fort que à celui avec tous les autres clubs, mais je ne pense pas qu’il y ait de chance qu’il revienne. Il est allé voir un match avec des amis et un journaliste a dit qu’il voulait probablement être sur le terrain, mais c’était son opinion. il est bien parti avec Florentino Perez, puis le fait qu’il descende dans les vestiaires pour saluer ses anciens coéquipiers est une autre affaire, mais pour Real c’est une page fermée et son retour est impossible. Il restera à la Juventus jusqu’à la fin du contrat et je ne pense pas. que Guardiola sera en noir et blanc, s’il pouvait un jour revenir à Barcelone qui a besoin d’un restylage total ”