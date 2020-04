Claudio Borghi: “Juan Román Riquelme était le meilleur joueur que j’ai dirigé”

Claudio Borghi, footballeur ravi de sa qualité dans le jeu du ballon et entraîneur actuel qui a toujours cherché à continuer sur la même voie avec ses managers, a montré son dévouement en parlant de Juan Román Riquelme.

“Le mieux que j’ai réalisé était Riquelme, peut-être Matías Fernández, au Colo-Colo en 2006, était proche de son niveau mais Román l’a maintenu beaucoup plus longtemps », a affirmé le” Bichi “en dialogue avec le journaliste Leo Burgueño de la chaîne YouTube Lado B.

Sur le plan affectif, Borghi n’a pas hésité: «Ceux que j’aime le plus sont Suazo et Ortigoza. Les deux gros ont battu le football et la vie sans le soutien de personne. Ortigoza est un merveilleux gros homme, il vient d’un endroit très humble, il a vendu des crayons et des boissons dans les trains », a-t-il révélé.

Enfin, il rejoint la comparaison typique entre Lionel Messi et Diego Maradona, fidèle à son style: «Je vois Leo jouer et me rappelle Bambino Veira quand il a dit que les nouveaux enfants étaient sur des planches à roulettes. Je ne comprends pas comment ils ont ce niveau de conduite à cette vitesse, c’est ce qui est surprenant. Il est également habile et frappe à merveille le ballon. Les rivaux semblent fans à côté de Messi. Pour moi ce n’est pas au niveau de Maradona mais pour une question de sentiments, pour ce que je ressens pour Diego. Par qualités certains pourraient penser que c’est mieux », l’homme de 55 ans a terminé.