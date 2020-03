Claudio Bravo a envoyé un message puissant pour prévenir les coronavirus »Football Press

Vendredi 20 mars 2020

L’ancien capitaine de l’équipe chilienne a envoyé un message catégorique à la population chilienne qui hésite toujours à empêcher la propagation de COVID-19. Le joueur de Manchester City a envoyé une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Direct et au point. Le gardien de but de l’équipe chilienne, Claudio Bravo, n’avait pas les cheveux sur la langue pour conseiller à la population chilienne d’éviter de quitter les maisons et de propager le coronavirus qui sévit au Chili.

Le gardien de Manchester City a réalisé une vidéo, qui a déjà été viralisée sur les réseaux sociaux, où il était un puissant chilien pour souligner la grave situation de l’épidémie.

– Aldo Marín (@aldo_marin) 20 mars 2020