Clause insolente incluse dans le contrat de Jarrod Bowen avec West Ham

West Ham a achevé la signature de l’attaquant de Hull, Jarrod Bowen, très bien coté, pour un montant non divulgué, largement estimé à 20 millions de livres sterling.

Les Hammers ont battu leurs prétendants Crystal Palace à l’homme de 23 ans, offrant aux Tigers 14 millions de livres sterling à l’avance et 6 millions de livres sterling supplémentaires. Bowen a signé un accord de cinq ans et demi au London Stadium, le gardant avec Hammers jusqu’à l’été 2025 et l’accord étant conclu quelques minutes avant la date limite de 23 heures.

Les rapports affirment Bowen, qui avait également été poursuivi par Newcastle et Leeds ce mois-ci, a signé un contrat d’une valeur de 80 000 £ par semaine. Selon un rapport du Daily Express, son contrat contient une clause de sortie qui lui permettrait de quitter cet été au cas où West Ham serait relégué de la Premier League.

Je suis ravi de confirmer la signature de l’attaquant Jarrod Bowen de Hull City. Le joueur de 23 ans se joint à un contrat de cinq ans et demi.

Marteaux Le manager David Moyes, s’exprimant sur le site Internet du club, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir Jarrod à West Ham United. Je pense qu’il pourrait être un grand succès.

“Il est probablement ce que vous appelleriez un large attaquant de nos jours, ou peut-être un démodé à l’intérieur de la droite. Il a joué quelques matchs en tant qu’avant-centre ou en tant que No10.

«Lorsque vous marquez des buts comme lui, et dans les chiffres qu’il fait, en championnat, cela vous donnera une grande chance de marquer des buts en Premier League. Nous avons été attirés par les buts qu’il a marqués au fil des ans; pas seulement en un an, mais au cours des trois dernières années. »

Bowen arrive au London Stadium après une période prolifique avec coque qui comprenait 54 buts et 14 passes décisives qui l’ont vu devenir l’une des propriétés les plus chaudes en dehors de la Premier League.