Clauses de libération que votre club de Premier League doit considérer en janvier

Alors que la fenêtre de transfert de janvier s’interrompt, voici cinq clauses de libération que votre club devrait considérer.

Timo Werner – inconnu

Le chiffre réel qu’il faudrait pour déclencher la clause de libération dans le contrat de Timo Werner à Leipzig est sujet à débat. The Daily Telegraph a rapporté en décembre que Chelsea «avait essayé de clarifier» une redevance qui a été «citée à 25,6 millions de livres sterling et à 51,2 millions de livres sterling au cours des derniers mois».

La seule certitude est que tout montant réalisable serait un prix d’aubaine pour un international allemand de 23 ans avec au moins 19 buts et sept passes décisives chaque saison à partir de 2016/17.

Liverpool a été lié aux côtés de leurs rivaux basés à Stamford Bridge, mais Werner connaît sa valeur. Sa réponse apparente à l’intérêt des champions du monde, européens et bientôt anglais était simple: “Il n’y a pas de place pour moi pour jouer.”

Et il ne mérite pas de se prélasser sur un banc derrière Mo Salah et Sadio Mane. Werner a marqué six fois en 12 matchs de Ligue des champions et existe depuis plus longtemps que vous ne le pensez: le plus jeune joueur à avoir atteint 200 matches de Bundesliga est actuellement à un seul but derrière Robert Lewandowski dans sa quête pour renverser le pôle en tant que meilleur buteur éternel de l’Allemagne.

Une fois que quelqu’un aura calculé combien il coûterait, la guerre des enchères commencera. Cet été sera sûrement son dernier en Saxe.

Lorenzo Pellegrini – 30 M € / 25,3 M £

“Nous n’en avons pas encore parlé, mais je suis très calme”, ​​a répondu Lorenzo Pellegrini en novembre aux informations selon lesquelles les Roms souhaitaient prolonger son contrat. «La seule chose qui compte, c’est que je me sens bien. Le moment venu, nous nous asseoirons.

«Nous parlerons également de la suppression des clauses de libération dans le contrat.»

Les reportages italiens ont tenu à souligner le désir de cet homme de 23 ans d’imiter Francesco Totti et Daniele De Rossi en légendaires Giallorossi. Pellegrini a émergé du système des jeunes Roms avant de rejoindre Sassuolo en 2015, mais est revenu deux ans plus tard en tant qu’international italien et fidèle de Serie A.

Pellegrini a participé à leur course vers la demi-finale de la Ligue des champions 2018 et la troisième place de la ligue au cours de la même saison, avant de finalement diriger son équipe bien-aimée lors d’un match nul avec l’Inter Milan le mois dernier. Devenir le skipper permanent du club de la capitale appelle bien plus qu’un simple divertissement intérêt de Manchester United, Tottenham et plus loin.

La Roma étant actuellement quatrième et se battant pour un retour à la première place de l’Europe, un accord déjà rendu difficile par une affinité mutuelle entre le joueur et le club serait presque impossible en janvier. Plus de quelques clubs demanderont à être tenus informés de l’état de ces négociations contractuelles.

Les Roms sont sur le point d’avoir Cengiz Under, Nicolo Zaniolo, Justin Kluivert, Lorenzo Pellegrini, Amadou Diawara et Carles Perez dans la même équipe.

C’est là une équipe passionnante.

– Kaustubh Pandey (@ Kaus_Pandey17) 25 janvier 2020

Marc Roca – 40 M € / 33,8 M £

Le plus gros montant que l’Espanyol ait jamais généré grâce à une vente de joueurs n’est ni les 6,4 millions de livres sterling reçus de Manchester City pour Pablo Zabaleta, ni les 8 millions de livres sterling dépensés par Liverpool pour Albert Riera en 2008. Mario Hermoso est devenu l’actif le plus important du club catalan l’été dernier lorsque il a rejoint l’Atletico Madrid pour un montant pouvant atteindre 29 millions d’euros, bien que les rivaux de la ville, Real, aient reçu environ la moitié des frais de leur ancien jeune joueur.

Il semblait destiné à être Marc Roca à un moment donné. Le joueur de 23 ans (une condition préalable apparente à l’examen sur cette liste) a brillé lors d’une septième place en championnat et a été courtisé par le Bayern Munich avant que les Allemands aient froid aux pieds, ont décidé qu’ils ne cherchaient rien de grave pour le moment et a décidé de ne pas rappeler.

Ils pourraient en venir à regretter ce choix, avec des clauses de libération comme les 40 millions d’euros de Roca qui ne resteront probablement pas longtemps. Mais il semble plutôt que le milieu de terrain se contente de jouer sur le terrain, sa réputation étant quelque peu ébranlée par le fait qu’il a commencé chaque match pour l’équipe actuellement en bas de la Liga.

Si Abelardo ne parvient pas à combler l’écart de trois points à la sécurité, alors Los Periquitos profitera sûrement d’un international espagnol de jeunes au lieu de s’accrocher. Roca a aidé un but lors d’une magnifique performance lors d’un match nul 2-2 contre Barcelone plus tôt ce mois-ci et aurait apparemment trouvé son chemin sur le radar de ces deux joueurs et du Real Madrid. Cela ressemble beaucoup au cas habituel où les deux frères et sœurs se disputent un jouet ni ne veulent jouer avec.

Hwang Hee-Chan – 20 M € – 25 M € / 16,9 £ – 21,1 M £

Il y aurait une certaine sympathie pour Salzbourg sans deux facteurs. Pour commencer, ils sont invaincus en Bundesliga autrichienne depuis février, en quart de finale de coupe nationale après avoir remporté leurs trois tours précédents avec un score total de 14-1, et sont revenus aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Et ils considèrent le tag «club de vente» comme un compliment.

Moanes Dabour s’est joint pour un peu plus de 4 millions de livres sterling et a été vendu trois ans plus tard pour 15,3 millions de livres sterling. Hannes Wolf a coûté moins de 1 million de livres sterling en juillet 2017 et a déménagé pour 10 millions de livres sterling en 2019. Xavier Schlager a été signé pour environ 400 000 livres sterling en 2016 et est parti pour 13 millions de livres sterling en 2019. Et c’était juste l’été dernier; Naby Keita, Sadio Mane, Duje Caleta-Car, Dayot Upamecano, Kevin Kampl et la légende de West Brom et le favori de Sporcle Somen Tchoyi sont tous passés par ces salles sacrées et ont vu leurs valeurs tripler, quadrupler ou plus en quelques mois.

“Nous vendons des joueurs pour leur donner l’opportunité de franchir la prochaine étape vers un plus grand club”, a déclaré le directeur sportif Christoph Freund en décembre d’un club qui comprend et a embrassé sa place dans la chaîne alimentaire du transfert de football.

Janvier a déjà vu Erling Haaland et Takumi Minamino partir pour environ 25 millions de livres sterling, les deux ayant des clauses de libération activées. Hwang Hee-Chan pourrait terminer l’ensemble avant la fermeture de la fenêtre.

Hwang Hee-Chan aurait été la meilleure signature de Salzbourg. Peut jouer à travers les trois premiers et a le rythme pour courir derrière. Son défensivement. Minamino est petit et est meilleur entre les lignes, mais ne peut pas être utilisé de manière cohérente dans un milieu de terrain 3 (pas assez physique).

– Tacticalnovice (@ Tacticalnovice1) 23 janvier 2020

C’est lui qui a largué Virgil van Dijk sur son cul avant de marquer à Anfield en octobre, lui qui a forcé Kalidou Koulibaly à concéder un penalty lors d’un match nul de la Ligue des champions à Naples le mois suivant, et lui qui a été largement éclipsé par ses deux anciens coéquipiers .

Non pas qu’il soit passé complètement inaperçu. Brighton, Everton, Leicester et Wolves sont le quatuor éclectique de Premier League crédité d’un intérêt pour le sud-coréen de 24 ans, dont la clause de libération se situerait entre 16,9 et 27 millions de livres sterling.

Adolfo Gaich – 15 M $ / 11,5 M £

Everton a clairement effacé les clauses de sortie de Football Manager, car Adolfo Gaich est apparemment entré dans leur conscience aussi. Cela pourrait être le fait qu’il a marqué quatre buts en neuf matchs de Superliga Argentine, est un international à seulement 20 ans, a un fan signalé à Diego Maradona et s’est déjà mérité un ADOLFO GAICH – Bienvenue au SL Benfica? – Ensemble de faits saillants YouTube sur les compétences et les objectifs (HD). Ou il se pourrait qu’il soit construit comme un sh shouse thouse et Goodison Park reste naturellement obsédé par Denis Stracqualursi.

Ce serait sans aucun doute un pari. Gaich a fait ses débuts professionnels pour San Lorenzo en août 2018 et la plupart de son succès est venu au niveau des jeunes, y compris une médaille de finaliste au Championnat d’Amérique du Sud U20 2019 et une victoire en tournoi et une victoire au Golden Boot aux Jeux panaméricains. année.

Le Club de Bruges, Villarreal et Schalke ont également été liés et chacun serait bien plus avantageux pour un joueur dont le développement pourrait être freiné sous les projecteurs féroces de la Premier League. En attendant, ces frais de 11,5 millions de livres deviendront plus attractifs avec chaque semaine qui passe.

