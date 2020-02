Clément dit que le Club de Bruges a besoin de “quelque chose de plus grand qu’un miracle”

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 7:26

Philippe Clement affirme que le Club de Bruges aura besoin de “quelque chose de plus grand qu’un miracle” à Old Trafford pour progresser devant Manchester United en Ligue Europa.

Le côté d’Ole Gunnar Solskjaer a le dessus sur Match retour de la ronde des 32 de jeudi à Old Trafford, grâce au but à l’extérieur d’Anthony Martial dans un match nul 1-1 joué dans des conditions difficiles en Belgique.

Clément avait déclaré que le Club de Bruges avait besoin d’un “miracle” avant même le match aller de la semaine dernière et l’inclinaison dans la bataille ascendante n’a fait que s’intensifier en raison de certains absents clés qui ont aggravé le score.

Le buteur de la semaine dernière, Emmanuel Dennis, est absent, ainsi que les capitaines Ruud Vormer et Eder Balanta, tandis que Krepin Diatta, très bien noté, est un doute.

L’entraîneur-chef Clement a mis en garde son équipe contre le talent de United – “si vous donnez votre doigt, ils prennent votre bras” – et sait à quel point un défi vous attend à Old Trafford.

“J’ai fait une erreur avant les deux matchs”, a déclaré l’ancien joueur de Coventry.

«J’ai dit que les qualifications seraient un miracle. Pour cette raison (nombre d’absents), je dois trouver un mot plus gros que cela.

“Nous avons besoin de quelque chose en plus, donc nous allons essayer d’en tirer le maximum et de faire quelque chose de plus grand qu’un miracle avec une jeune équipe qui est moins expérimentée mais qui aura une grande expérience pour jouer à ce jeu.”

«Ce sont d’autres circonstances que de jouer à Bruges, ici au Théâtre des Rêves.

“Mais laissez la jeune équipe rêver, laissez l’entraîneur rêver et laissez le personnel rêver et tout le club et les supporters”

L’absence continue de Diatta serait une bonne nouvelle pour le patron de United, Solskjaer, qui a déclaré que le joueur de 21 ans avait le «facteur X».

“Il a été très, très important pour nous cette saison”, a déclaré Clement. «Il a également un rôle spécifique dans l’équipe.

“Donc, il peut être très important mais, oui, il a été blessé, il sort d’une blessure.

“C’est le personnel médical qui décidera plus des minutes qu’il jouera que moi.”

LIRE LA SUITE: Solskjaer révèle les traits de Bruno Fernandes qui lui donnent une pointe mortelle