Clinton Morrison s’attendait à ce que Crystal Palace signe une étoile de 50 000 £ par semaine – HITC

Le Crystal Palace aurait été battu jusqu’à la signature de Jarrod Bowen par West Ham United.

Clinton Morrison a révélé qu’il s’attendait à ce que la nouvelle recrue de West Ham United, Jarrod Bowen, rejoigne Crystal Palace.

Palace a été battu à la signature de Bowen par West Ham le jour limite, selon Le London Evening Standard.

Les Hammers paieraient jusqu’à 22 millions de livres sterling à Hull City, plus 50 000 £ par semaine au joueur tout au long de son contrat de cinq ans et demi.

Et cela, Morrison a suggéré de Talksport Lundi, c’est peut-être plus que ce que son ancien club Crystal Palace pouvait se permettre.

“Ouais, je pensais que l’accord allait être fait”, a déclaré Morrison. «Je l’avais vu en championnat. Il peut marquer des buts. Il joue large, il marque des buts.

“Et c’est ce dont Palace a besoin. Ils ont du mal à marquer normalement de toute façon et ils ont besoin que d’autres joueurs interviennent. Il l’aurait fait – bonne signature.

“Mais évidemment, probablement plus d’argent à West Ham.”

Crystal Palace a mis fin à la période de transfert hivernal avec une seule nouvelle recrue senior, sous la forme de Cenk Tosun – l’attaquant Everton prêté.

Et un nouvel arrière droit a réussi à leur échapper pour la deuxième fenêtre consécutive après l’effondrement d’un projet pour Nathan Ferguson de West Bromwich Albion.

Et Morrison, l’ancien attaquant de la République d’Irlande qui est passé par le système académique du Palace, a déclaré: «J’ai été déçu par le mercato de Crystal Palace. Je pensais qu’ils feraient plus à la fin.

“Et je suis totalement d’accord avec Roy [Hodgson, the Eagles manager], vous devez le soutenir. Roy Hodgson a fait un travail incroyable au Palace. Et avec les blessures qu’il a eues récemment et ce qu’il a fait, c’est superbe de la part de Roy et le mérite de lui.

«Ils auraient dû le soutenir dans la fenêtre, il aurait dû y avoir au moins trois ou quatre joueurs qui venaient par là.

“En été, ils devront le soutenir car ils perdront Wilfried Zaha et ils auront beaucoup d’argent de Zaha et des [Aaron] Transfert Wan-Bissaka. Il y a certainement de l’argent là-bas. »

West Ham a connu un mois de janvier plus productif, avec Darren Randolph et Tomas Soucek ainsi que Bowen.

Mais l’équipe de David Moyes reste dans les trois derniers, six points en dessous du milieu de table Crystal Palace.

