CLIQUEZ ICI, Djokovic vs. Thiem LIVE FREE ONLINE LIVE with ESPN HD broadcast: VOIR MAINTENANT la finale de l’Open d’Australie 2020 de Rod Laver Arena dans le premier Grand Chelem de l’année Tennis

Djokovic vs. Thiem: suivez la fin de Open d'Australie 2020 avec la fête serbe et autrichienne à Rod Laver Arena. L'émission pour l'Amérique latine sera en charge de ESPN à partir de 3h30. (Heure péruvienne). Thiem cherche à mettre fin à la suprématie des Big 3 et à remporter son premier Grand Chelem. 'Nole', quant à lui, cherche son meilleur numéro 17 et approche ainsi Rafael Nadal (19) et Roger Federer (20).

Novak Djokovic, qui défend le titre en s’imposant à l’Open d’Australie l’an dernier, est solide comme un roc depuis le début du tournoi, et défendra sa couronne dimanche en finale, lors d’une compétition qu’il a remportée sept fois, contre l’un des leaders de la nouvelle génération de tennis, tout comme l’Autrichien Dominic Thiem.

Pérou 3 h 30 | ESPNUSA – Los Angeles 12 h 30 Mexique 2 h 30 Colombie 3 h 30 Équateur 3 h 30 États-Unis – Miami 3 h 30 Bolivie 4 h 30 Venezuela 4 h 30 Argentine 5 h 30 Brésil 5 h 30 Chili 5 h 30 Paraguay 5 h 30 Uruguay 5 h 30 Espagne 9 h 30 |

Le Serbe sera très motivé, puisque le titre l’aiderait à retrouver la place de numéro un mondial qu’il a donnée à Rafael Nadal à la fin de la saison dernière.

Un dix-septième trophée du Grand Chelem amènerait également Roger Federer (20) et Nadal (19) dans la course au record des grands titres de tournoi détenus par les trois hommes.

«Djoker» a reconnu que les deux jours de repos avant la finale seront très précieux contre Thiem, qui n’aura un jour de repos qu’après avoir éliminé vendredi les demi-finales allemandes Alexander Zverev.

De plus, l’Autrichien a joué mercredi plus de quatre heures contre Nadal, avec trois sets gagnés au tie-break, tandis que vendredi il a rejoué et remporté, deux matchs décisifs contre Zverev pour l’emporter en 3 heures et 42 minutes.

Au total, Thiem a passé 18 heures et 15 minutes à se battre sur la piste, quand Djokovic a fait les six rounds en 12 heures et 29 minutes, soit presque six de moins.

De plus, Djokovic se verra remettre son record de sept titres en Australie, que Thiem aura probablement en tête.

Le Serbe est également en mesure de devenir le troisième joueur de l’histoire à remporter huit fois le même tournoi du Grand Chelem (il a gagné à Melbourne en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2019), après Nadal en Roland-Garros (12) et Federer à Wimbledon (8).

Mais Djokovic se méfie en grande partie de son futur rival, qui est déjà sûr d’occuper la quatrième position du classement mondial lundi et qu’il pourrait même déplacer Federer du troisième, son meilleur classement, s’il remporte le titre.

Rappelons que Thiem a remporté l’Indian Wells Masters 1000 sur une surface dure l’an dernier, battant Federer à la fin.

