CLIQUEZ ICI, Pérou vs Suisse LIVE ONLINE by Davis Cup LIVE: Rods vs. FREE Ehrat et STREAMING LIVE entrent en collision avec LaTele HD TV LIVE diffusée par le Lawn Tennis Club de Jesus Maria | Roger Federer | Stan Wawrinka Tennis

CONTINUER EN DIRECT Pérou vs. La Suisse LIVE LIVE FREE for Coupe Davis EN LIGNE EN DIRECT: dans le premier match de la journée de Lima, il joue Rods vs .. Ehrat FREE LIVE du Lawn Tennis Club. Tous les amateurs de tennis ne peuvent pas manquer ce match qui est diffusé dans toute l’Amérique latine par le signal de LaTele (30 à Movistar, 27 à Claro). La minute par minute, les incidents et les détails de cette réunion, vous pouvez la suivre sur Depor.com LIVE. Le péruvien Juan Pablo Varillas remporte le premier set du Suisse Ehrat 7-6. Ils sont allés au tie-break.

Match 1 – Cannes vs Ehrat: minute par minute

2ème set

– Rods met le 6-6 dans le match

– Ehrat obtient 6-5 sur Juan Pablo

– Tiges égales 5-5 avec l’hélvétique

– Ehrat met le 5-4 sur les tiges.

– Match Rods 4-4 avec Sandro Ehrat. Le service est de la Suisse.

– Rods en faillite et récupère le point perdu. Il met le score 4-3, même si le Suisse a toujours l’avantage. Le service est maintenant de JuanPi.

– Ehrat fait faillite et obtient 4-2 sur Rods.

– Ehrat a remporté le cinquième match. Score 3-2 en faveur des Suisses

– Les cannes correspondent au score: 2-2

– Ehrat réagit et retourne le score pour prendre le troisième match. Ils vont 2-1 en faveur des Suisses.

– Les mêmes 40-40 dans ce troisième match

– JuanPi dessine et met 1-1 le deuxième set.

– Sandro Ehrat commence à gagner le premier match

Premier set

– Ehrat a tort et Rods remporte le tie-break 7-4. Le set était de 7-6 pour le Péruvien.

– Les cannes sont mises en avant et set point: 6-4

– Rods échoue un coup qui a été corrigé et maintenant ils vont 5-4, remportant toujours le Péruvien

– Ehrat obtient son troisième point au tie-break

– Double manque d’Ehrat et Rods obtient 5-2

– Ehrat réagit mais le score passe 4-2 en faveur du Péruvien

– Avec un luxe, Varrillas obtient 4-1 sur Ehrat au tie-break

– Rods obtient désormais 3-1 sur Ehrat

– Rod mini-fièvre obtient 2-1 sur les Suisses

– Ce sont les mêmes 6-6. Ils vont au tie-break.

– Rods remporte le onzième match et obtient 6-5 contre Ehrat

– Attachez les Suisses. L’ensemble passe 5-5.

– Ils ont mis 40-40 dans ce dixième match

– Point de consigne pour Rods

– Juan Pablo remporte le huitième match et obtient 5-4 sur Sandro.

– Rods casse le service des Suisses et récupère le set. Le score est de 4-4. Le neuvième «jeu» est déjà joué

– Dans le combat aux points, Rods gagne le propriétaire et obtient la balle de match du huitième match

– Deuxième erreur d’Ehrat et Rods prend le dessus dans le huitième match: 30-0

– Le Suisse en faillite Juan Pablo Varillas et prend de l’avance dans le premier set: 4-3

– Allez 3-3, le septième match est joué

– Le Péruvien 3-2 prend de l’avance, le service est maintenant venu d’Ehrat.

– Rods lance un service puissant auquel Ehrat ne peut pas répondre et est à 40-15 points (dans les «jeux» 2-2).

– JuanPi égale et ils sont 15-15 points avec les Suisses (dans les “jeux” 2-2).

– Juan Pablo Varillas et Sandro Ehrat sont 2-2, le service est péruvien.

La “gauche” de Varillas sur le Suisse Sandro Ehrat à la fin du premier quart-temps par la Coupe Davis.

LE APERÇU

Puis ils affronteront, ce vendredi, le numéro deux péruvien, Nicolás Álvarez (330), contre le numéro un de l’équipe européenne, Henri Laaksonen (137).

Samedi, les Péruviens Jorge Brian Panta (426 au classement du double) et Conner Huertas del Pino (371 en double) affronteront les Helvetics Sandro Ehrat (577 en double) et Luca Margaroli (131 en double).

Si après le duel en double aucune des deux équipes n’a ajouté trois victoires, un quatrième match en simple entre Varillas et Laaksonen sera joué; et, si nécessaire, un cinquième entre Álvarez et Ehrat. Global TV sera responsable de la transmission des engagements.

Henri Laaksonen est la principale lettre de la Suisse. (.)

Ainsi la série sera contestée:

Vendredi:

• 15h00: Juan Pablo Varillas contre Sandro Ehrat

• Nicolás Álvarez contre. Henri Laaksonen

Samedi:

• 13 h 00 | Jorge Brian Panta et Conner Huertas del Pino contre Sandro Ehrat et Luca Margaroli

• Juan Pablo Varillas contre. Henri Laaksonen (si le duel n’est pas résolu auparavant)

• Nicolás Álvarez contre. Sandro Ehrat (si le duel n’est pas résolu auparavant)

Attentes de Lucho Horna à propos du match contre la Suisse. (Vidéo: Depor)

Le vainqueur de cette clé jouera en septembre dans le Groupe mondial I contre l’une des équipes qui perdront lors du tour de qualification pour la phase finale, qui se joue autour du monde ce vendredi et samedi.

L’équipe péruvienne, dont le capitaine est Américo Venero, vient d’une visite 3-2 au Salvador, tandis que la Suisse, sous le commandement de Severin Lüthi, vient de perdre 3-1 contre la Russie.

Les grands absents de l’équipe suisse à Lima sont l’ancien numéro un mondial Roger Federer, désormais quatrième du classement ATP, et Stanislas Wawrinka, 17e.

Avec des informations de l’.

