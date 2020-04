CLIQUEZ ICI, WrestleMania 36 LIVE ONLINE sur FOX Action, ESPN et Televisa: VOIR le calendrier complet via WWE Network et TV Azteca et le duel entre Charlotte Flair et Rhea Ripley du Performance Center LIVE Contact

WrestleMania 36 VIVEZ GRATUITEMENT et en ROUTANT Le plus grand événement de la WWE a déjà commencé aujourd’hui, dimanche 5 avril, depuis le WWE Performance Center. Suivez tous les combats et incidents de ce grand événement qui se déroule à huis clos. Au coup d’envoi, Liv Morgan et Nataly se sont affrontés, remportant le premier. Maintenant, en ce moment, Charlotte et Ripley s’affrontent pour le titre NXT. Suivez tous les incidents et minute par minute de l’événement via Depor.com, en plus des résultats de tous les combats. Diffusion en direct et en direct de FOX Action et du réseau WWE pour toute l’Amérique latine.

La première nuit de WrestleMania 36, ​​qui s’est tenue hier samedi, The Undertaker a battu AJ Styles dans le match de boneyard. Mais aussi dans le combat co-star Braun Strowman il a vaincu Goldberg et a pris le titre universel. Non seulement cela. John Morrison et Kevin Owens ont donné d’énormes combats dont on se souviendra sûrement pour tout ce qu’ils ont fait. Ci-dessous, vous pouvez voir les résultats de la première nuit et la carte pour la seconde.

Résultats généraux

2e jour

– Liv Morgan a battu Natalya

1er jour

– The Undertaker a vaincu AJ Styles (avec Luke Gallows et Karl Anderson) dans un match de Boneyard

– Braun Strowman il a battu Goldberg et a remporté le titre universel.

– Kevin Owens battu Seth Rollins dans un combat sans disqualification

– John Morrison vaincu Kofi Kingston et Jimmy Uso, et conservé les titres par équipe sur SmackDown

– Sami Zayn (avec Shinsuke Nakamura et Cesaro) bat Daniel Bryan (avec Drew Gulak) et conserve le titre intercontinental

– Becky lynch a battu Shayna Blaszler et a conservé le titre féminin Raw

– Elijah vaincu le roi Corbin

– Alexa Bliss et Nikki Cross ils ont vaincu les guerriers Kabuki (Asuka et Kairi Sane) et remporté les titres par équipe féminins de la WWE

– Cesaro vaincu Drew Gulak

WrestleMania 36: Carte Jour 2

– Coup d’envoi: Liv Morgan (c) vs. Natalya

– Brock Lesnar (avec Paul Heyman) (c) contre Drew McIntyre

– Rhea Ripley (c) contre. Charlotte Flair pour le titre féminin NXT

– The Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford) (c) contre Austin Theory et Angel Garza (avec Zelina Vega) pour les titres par équipe de Raw tag

– Bord vs Randy Orton dans un dernier combat debout

– John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt dans un «Firefly Fun House Match»

– Bayley (c) contre. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks contre. Lacey Evans pour le titre féminin de SmackDown

– Otis contre. Dolph Ziggler

– Aleister Black contre Bobby lashley

L’aperçu du premier jour de WrestleMania 36

John Cena, The Undertaker, AJ Styles, Brock Lesnar, Becky Lynch et Charlotte sont quelques-uns des protagonistes de cet événement, le plus important de toute la WWE – Vous ne pouvez manquer aucun des 16 combats que la WWE a programmés. Bien sûr, on ne sait pas quels matchs auront lieu ce samedi et lesquels auront lieu dimanche. Le seul combat fixe est Rollins vs. Owens, un must pour les fans.

WrestleMania 36: samedi 4 heures

-Mexique 17h00

-Pérou 18h00.

-Équateur 18h00.

-Colombie 18h00.

-Bolivie 19h00

-Venezuela 19h00

-Argentine 20 h 00

-Chili 20h00

-Paraguay 20h00

-Uruguay 20 h 00

-Brésil 20h00

-Espagne 01h00 (Dimanche 5)

Le seul combat qui soit connu quand il aura lieu est celui de Seth Rollins contre Kevin Ownes, puisque lors du dernier Monday Night Raw, le même “KO” l’a confirmé. Enfin, les deux pourront régler leurs comptes. Le principal problème pour Owens est que «l’architecte» pourrait recevoir l’aide de son partenaire Murphy.

L’un des combats qui attire le plus l’attention est celui de The Undertaker contre AJ Styles. Les deux ont réussi à construire leur rivalité et le concours qu’ils auront dans cet événement est l’un des plus attendus. D’autant plus que le «Undertaker» veut se venger du «Phenomenal», qui a osé se moquer de Michelle McCool, épouse de «Taker». Le combat aura lieu dans un cimetière: ce sera un «match de Boneyard».

Qui reviendra également sur une scène de «La vitrine des immortels» est Bord. La «Superstar de catégorie R» est revenue après une absence de neuf ans et a été cruellement attaquée par son «ami» Randy orton.

Non seulement cela. Le «Viper» a également appliqué un puissant RKO à Beth Phoenix, la femme d’Edge. C’est pourquoi l’opportunité Maximum Opportunist ’veut vaincre Orton dans le combat qui sera le dernier homme debout.

Il est prévu que le combat stellaire de ce grand événement (dimanche) sera celui du champion Brock lesnar contre Drew McIntyre, qui a remporté la bataille royale. L’encar Incarnate Beast », accompagné de Paul Heyman, doit protéger sa ceinture des mains de l’esco Scottish Psycho».

Quant à la division féminine, tous les titres de la marque seront à gagner. Becky lynch, Bayley, Rhea Ripley y Les guerriers Kabuki (Asuka y Kairi Sane) doivent défendre leurs championnats respectifs (Raw, SmackDown, NXT et la WWE tag team, respectivement). Sans aucun doute, un événement à ne pas manquer.

Coup d’envoi: Jour 1

WrestleMania 36: Panneau d’affichage complet

– Brock Lesnar (c) (avec Paul Heyman) contre Drew McIntyre pour le titre WWE

– Goldberg (c) contre. Braun Strowman pour le titre universel **

– Rhea Ripley (c) contre. Charlotte Flair pour le titre féminin NXT.

– The Undertaker contre AJ Styles (avec Luke Gallows et Karl Anderson) dans un match Boneyard

– Kevin Owens contre Seth Rollins

– The Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford) (c) contre Austin Theory et Angel Garza (avec Zelina Vega) pour les titres par équipe de Raw tag

– Becky Lynch (c) contre. Shayna Baszler pour le titre des femmes brutes

– Bord vs Randy Orton dans un dernier combat debout

– John Cena contre “The Fiend” Bray Wyatt dans un match Firefly Fun House

– Bayley (c) contre. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks contre. Lacey Evans pour le titre féminin de SmackDown

– Sami Zayn (c) (avec Shinsuke Nakamura et Cesaro) contre Daniel Bryan (avec Drew Gulak) pour le titre intercontinental

– Elias contre. King corbin

– Les guerriers Kabuki (Asuka et Kairi Sane) (c) contre Alexa Bliss et Nikki Cross pour les titres par équipe de la WWE

– Otis contre. Dolph Ziggler

– The Miz et John Morrison (c) contre Le nouveau jour contre Les utilisations des titres de l’équipe d’étiquettes SmackDown.

– Aleister Black contre Bobby lashley

– Cesaro contre Drew Gulak

** Roman Reigns était le rival de Goldberg, mais a demandé de ne pas participer par crainte d’une éventuelle propagation du coronavirus. S’il a acquis le Covid-19, il serait dans une situation critique car il souffre de leucémie.

