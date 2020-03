Clotet se vante de Jude Bellingham, cible de Man Utd

Date de publication: samedi 14 mars 2020 2:11

La cible de Manchester United, Jude Bellingham, est si bonne qu’il peut jouer partout où vous le lui demandez et il excellera, selon le manager de Birmingham Pep Clotet.

Sensation adolescente Bellingham a été fortement lié à un passage à la Premier League de Birmingham City cet été après avoir impressionné dans sa saison de percée dans le championnat.

Le Borussia Dortmund aurait accepté des honoraires et un salaire potentiel avec le jeune de 16 ans, bien que United ait été crédité d’un intérêt sérieux plus récemment.

Un rapport a affirmé que Bellingham a été invité au complexe d’entraînement Carrington des Red Devils lundi et a été montré autour du terrain par de hauts responsables du club.

Il a ensuite été suggéré qu’il déménagerait à Old Trafford à la fin de la saison, United étant prêt à dépenser 30 millions de livres sterling pour l’attirer de St Andrew’s.

Et où qu’il finisse, le patron des Blues, Clotet, sait que son prochain club débarquera un joueur capable d’exceller dans n’importe quelle position dans laquelle il sera sélectionné.

“Il a grandi en tant que joueur et il a beaucoup grandi physiquement en travaillant avec les professionnels”, a déclaré Clotet au Sun.

«Et puis il s’est transformé en un très bon joueur moderne.

«Si je mets Jude dans un alignement, l’entraîneur de l’opposition n’aura aucune idée de l’endroit où il va jouer.

«Je peux le jouer comme milieu de terrain et il va être bon, je peux le jouer comme ailier et il va être bon, et je peux le jouer comme n ° 10 et il va être bon.

“C’est un immense talent.”

Bellingham a récolté quatre buts et deux passes décisives jusqu’à présent cette saison de ses 32 matches de championnat et a pris les coups durs du deuxième niveau du football anglais pour prouver qu’il était plus que capable de tenir le coup à un niveau supérieur.

Clotet dit qu’il a d’abord remarqué les talents incroyables de Bellingham lors de la tournée de pré-saison de l’été dernier au Portugal et l’Espagnol a ajouté: «Tout de suite, vous avez pu voir qu’il pouvait gérer l’entraînement avec nous, ce que vous ne pouvez pas dire pour chaque joueur de 15 ans.

«Il n’était pas physiquement aussi fort qu’aujourd’hui, mais tactiquement et techniquement, il était différent.

“Tous les joueurs ont confiance en lui et croient en lui.”

Dans d’autres nouvelles des Red Devils, un modeste Bruno Fernandes a indiqué son objectif à long terme alors qu’il était joueur de Manchester United.