Club Brugge vs Manchester United

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, devrait envisager de faire sonner les changements dans le choc de la Ligue Europa contre le Club de Bruges.

Aussi important que soit de gagner le match, il est sans doute plus important de garder l’équipe en forme et fraîche pour le reste de la saison.

L’équipe de United n’est clairement pas à la hauteur des tactiques intenses de Solskjaer et cela signifie souvent que les performances s’épuisent assez rapidement.

C’est l’une des principales causes de leur saison incohérente à ce jour et des changements doivent donc être apportés pour éviter que cela ne se produise plutôt que d’attendre que cela se produise et de réagir ensuite.

C’est aussi une chance pour Solskjaer de voir comment son équipe de «sauvegarde» réagit à la qualité ajoutée en termes de transferts effectués pendant la fenêtre de janvier.

Sergio Romero devrait être donné un départ pour concurrencer David de Gea si rien d’autre et il s’est avéré dans le passé être une paire de mains sûre.

Eric Bailly vient juste de rentrer d’une blessure donc aussi bon qu’il l’a fait contre Chelsea, il vaut mieux qu’il se repose et Lindelof prend le relais.

Diogo Dalot fera de même pour Aaron Wan-Bissaka tandis que le jeune âge de Brandon Williams signifie qu’il devrait être protégé en termes de nombre d’apparitions qu’il fait afin qu’il ne s’épuise pas.

Fred est un autre qui devrait être sauvé pour le choc contre Watford alors que malheureusement, il n’y a personne à couvrir pour Nemanja Matic.

Andreas Pereira n’inspire guère dans le milieu de terrain central, mais il est actuellement la seule option pour la couverture pour le moment et il figure donc.

Jesse Lingard, Juan Mata et Daniel James ont beaucoup à prouver alors que cela donne à Bruno Fernandes une chance de se reposer également en milieu de semaine.

Anthony Martial fonctionnait à la vapeur avant la pause hivernale, il doit donc être sauvé de tomber à nouveau dans la «zone rouge» et les fans sont ravis de voir Odion Ighalo jouer de toute façon.