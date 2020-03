CM Betting: Arsenal, combien de buts! A Benfica, vous jouez pour le titre | Nos paris

La huitième finale de la FA Cup entre Portsmouth et Arsenal a plus d’un motif d’intérêt. Les Pompeys n’ont plus battu les Gunners depuis 1958 (huit nuls et treize défaites depuis ce jour!), Ces données suffiraient à dire que ce sera une vraie bataille. De plus, les hôtes sont maintenant hébergés dans League One et pas dans Premier League ou en Championnat). Troisième mais non des moindres, Arsenal vient de sortir de la Ligue Europa de manière barbare et ce trophée reste le seul à tenter de remonter en fin de saison. Treize buts lors des cinq derniers matchs à domicile, six dans les cinq derniers à l’extérieur (chaque compétition): pour l’un et pour l’autre, il y a une moyenne qui suggérerait plus de 2,5.

Au Portugal, c’est une soirée titre. Dans le sens où Porto et Benfica prennent la piste, les deux qui le contestent et ne sont plus qu’à un point, en faveur de ce dernier. Les deux sont des vétérans (exactement comme Arsenal!) D’un jeudi maigre, fouetté en dehors de la Ligue Europa.

Porto est le premier à jouer, à l’Estadio de Sao Miguel à Ponta Delgada, la maison de Santa Clara. Les quatre derniers matchs avec l’adversaire de Porto ont terminé quatre. Restant alors aux derniers surtout des convives, les buts émergent et se souffrent. Cela ne m’étonnerait pas que les plus de 2,5 soient également arrivés ici.

La part de surprise, cependant, pourrait provenir de l’Estadio da Luz à Lisbonne. La victoire des leaders est donnée en nombre infinitésimal, mais même ici, le but de l’adversaire pourrait être révélé. A 2,20 je choisis l’option objectif: un 2-1, un 3-1 ou un 4-1?

CONSEILS DU LUNDI

Portsmouth-Arsenal sur 2,5 (1,62 action)

Santa Clara-Porto plus de 2,5 (1,80)

Buts Benfica-Moreirense (2,20)

Le terno vaut 6,41 fois le courrier