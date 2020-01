CM CM: Atalanta asphalte Spal, un match à sec entre Serie B et Championship | Nos paris

Terno sec. Ce que j’aime beaucoup. Je vais expliquer. Atalanta Je la regarde toujours, elle joue comme ils jouent au paradis et elle a deux héros qui peuvent changer chaque jeu avec un dribble, un tir, une feinte: Ilicic et Gomez. Ils proviennent d’une fin flamboyante à Florence, d’un match qui était désormais terminé dans l’esprit de tous les joueurs de Bergame après l’expulsion de Pezzella. Au lieu de cela, la furieuse Viola est allée en quart de finale de la Coupe d’Italie, que nous avons ensuite vu aller enseigner la table de 2 fois à Naples sous le Vésuve.

Je crois que la Déesse prend le terrain, ou plutôt elle est déjà sur le terrain. Parce que ce match de la Coupe d’Italie allait à l’encontre de ce qu’il pensait avant et surtout pendant. Et maintenant, il faut aller faire face à la SPAL. Si le Giardino dei Semplici tombe bientôt, vous irez vers un résultat complet et large. Voici pourquoi le handicap de deux buts: il faut gagner avec un avantage de trois buts et pour moi ce n’est pas si difficile, au contraire. L’altitude de la montée est plus élevée.

Je prends la série B par le cou, tu sais que je ne joue JAMAIS. Mais ici, l’air d’équilibre se fait sentir, le jeu est important pour les éliminatoires et les éliminatoires. la Cosenza est l’équipe qui attire le plus (huit) avec Chievo, Venise et Empoli. Pour finir, le match aller s’est terminé 0-0. Bien sûr, c’est depuis 2001 que les affrontements directs des cousins ​​calabrais se terminent avec la subie, qui n’était pas convaincue du tirage au sort.

Vous entrez dans le Championnat anglais et nous ne sommes accueillis que par les dirigeants West Bromwich: dans son stade accueille le entretenir. Une défaite au cours des dix-huit derniers matchs (compétitifs) montre en un coup d’œil qui sont les hommes qui ont fait de The Hawthorns le coffret à bijoux. Six victoires, six nuls, une seule défaite: pour venir faire sauter la banque ici, vous avez besoin de nitroglycérine et pas moins. Stoke a brisé une séquence de défaites avec une victoire éclatante de 5-2 à Huddersfield et tente maintenant d’appeler le croupier à une occasion beaucoup moins favorable. Mais la WBA doit revenir sur les trois points manquants depuis le 8 décembre. Il n’y a pas de rabais à la caisse.

CONSEILS DU LUNDI

Atalanta-Spal 1 / handicap 2 (2,32)

Cosenza-Crotone X (2,92)

West Bromwich-Stoke 1 (1,82)

Le terno vaut 12,3 fois le courrier