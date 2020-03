“Coco” Basile a choisi les meilleurs joueurs qu’il a gérés en Racing

À travers le compte Twitter de son fils, Alfio Basile Jr, l’ancien entraîneur de La Academia a filmé une vidéo nommant ses meilleurs hommes en course.

L’histoire d’Alfio Basile et du Racing Club est une histoire d’amour sans fin, c’était une pièce fondamentale en tant que joueur de cette équipe historique qui a réussi à remporter le championnat de première division en 1966 et en 1967 a obtenu la Copa Libertadores et la Coupe Intercontinentale. En tant qu’entraîneur, il a dirigé l’équipe à quatre reprises: le premier en 1977, le deuxième de 1985 à 1989, le troisième de 1996 à 1997 et il a fini par prendre sa retraite en 2012, dirigeant le club d’Avellaneda pour la dernière fois.

Rapport imprévu à mon père @Alfio_Basile se souvenant des meilleurs joueurs qu’il a dirigés par la poste #quedateEnTuCasa pic.twitter.com/p5XBZmyqOv

– Alfio Basile Jr. (@Alfiobasilejr) 22 mars 2020

Parmi tous les joueurs qu’il dirigeait au club d’Avellaneda, il choisissait les meilleurs dans chaque position à son avis. Comme archers, il en a choisi deux: Ubaldo Matildo Fillol et Agustín Mario Cejas, le meilleur défenseur pour lui était Rubén ‘Panadero’ Díaz, comme milieux de terrain ou “milieux de terrain classiques” étaient Miguel Ángel Ludueña et Miguel Ángel Colombatti, le meilleur coup d’État était Rubén Paz et son Les attaquants préférés étaient Ramón Medina Bello, José Raúl Iglesias, Walter Fernández.