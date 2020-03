Cody Gakpo, du PSV, continue de s’étonner deux mois après avoir fait part de son intérêt pour Newcastle United – HITC

Newcastle United était lié à Cody Gakpo.

Cody Gakpo, cible de Newcastle United, a poursuivi son excellente forme en marquant à nouveau ce week-end.

La forme du jeune du PSV Eindhoven a alerté les clubs européens.

Selon Foot Mercato, Newcastle United souhaitait l’ajouter en janvier alors que le manager Steve Bruce cherchait à renforcer l’équipe.

Foot Mercato affirme que le Néerlandais a une bonne affaire pour un prix demandé de 8,5 millions de livres sterling.

Le PSV a longtemps produit ou développé les meilleurs jeunes talents et Gakpo a le potentiel pour suivre les traces du récent signataire de Tottenham Hotspur, Steven Bergwijn.

Gakpo a profité du déménagement de Bergwijn aux Spurs, ce qui lui a permis de repérer cette aile gauche.

Le joueur de 20 ans a inscrit sept buts et six passes décisives en 25 matchs avec Eredivisie cette saison, dont trois buts lors de ses trois derniers matchs.

En plus de son but, Gakpo a réussi deux passes clés et deux prises de contrôle réussies lors du récent match nul 1-1 avec Feyenoord.

Newcastle pourrait faire avec ce genre de créativité à St. James’s Park, car les Magpies n’ont gagné qu’une seule fois lors de leurs dix derniers matches de Premier League.

L’équipe de Steve Bruce est le meilleur buteur de l’élite avec seulement 24 buts. Joelinton, la signature estivale à gros budget, n’a réussi que trois buts dans toutes les compétitions.

