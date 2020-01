“Col Procida inadéquat, mais j’ai vu un Quartograd déterminé”

PROCIDA (NA). Il est entraîneur Longobardi énervé énormément ce qui arrive en fin de course à nos micros pour commenter le KO contre le Procida qui ouvre 2020 sur Quartograd. Un match dans lequel ses garçons ont donné le meilleur d’eux-mêmes, alors que le directeur de course selon l’entraîneur des Phlégréens n’a pas pleinement fait son devoir.

DIRECTION DE COURSE DANS LA VUE

“Je crois, sans crainte d’être démenti, que la triade d’arbitres était tout simplement inadéquate pour l’engagement. Dans certaines situations, l’arbitrage a été vraiment embarrassant. Je n’ai pas l’habitude de parler du travail des arbitres, ni de chercher des alibis, mais quand ils influencent le jeu de cette manière, il est bon d’élever la voix et de demander plus de compétence. Dans le football amateur, de nombreux sacrifices sont consentis et doivent être respectés “.

PERFORMANCE POSITIVE

Sur la performance de son équipe: «J’ai vu une équipe concentrée et proactive, nous avons bien tenu le terrain et seuls ceux qui s’arrêtent au résultat peuvent penser à la suprématie de Procida. Le terrain a déclaré que, malgré l’excellente valeur de l’équipe Procida, les 15 points de différence ne sont pas là. – Longobardi admet – Le premier objectif est né de notre insouciance, ils étaient bons pour en profiter. En seconde période, nous sommes allés sur le terrain conscients de pouvoir y jouer et de récolter un résultat positif, pas même la bêtise absurde du juge de touche sur le deuxième but ne nous a cassé les jambes. Nous avons tiré grâce à Lazzaro et Monda, et ce dernier a également touché le coup en finale avant le but à 94 ‘des adversaires “.

SENTIR À COMBATTRE

Dernier commentaire sur un revirement, en fait le Quartograd est habitué à saisir des résultats précieux dans les phases finales. Ce n’était pas le cas lors du premier engagement de 2020: «En fait, lors des derniers matchs, nous avons rapporté le résultat en finale, alors que le temps réglementaire était déjà expiré. Cette fois, ça a mal tourné mais je sais que cette défaite, également à la lumière des performances offertes, a une valeur importante car elle s’est heurtée à une équipe qui se bat depuis longtemps pour les playoffs. Les garçons ont révélé un désir de se battre qui augure bien pour le reste du championnat. “