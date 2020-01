Colchester United signe le défenseur Tafari Moore en prêt de Plymouth

SHREWSBURY, ANGLETERRE – 27 NOVEMBRE: Tafari Moore de Plymouth Argyle pendant le Sky Bet League One match entre Shrewsbury Town et Plymouth Argyle à New Meadow le 27 novembre 2018 à Shrewsbury, Royaume-Uni. (Photo de James Baylis – AMA / .)

Colchester United a signé son premier contrat en janvier. Les U ont engagé le défenseur Tafari Moore en prêt de Plymouth pour le reste de la saison.

Colchester signe le défenseur Tafari Moore en prêt de Plymouth

Colchester a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le centre arrière. Moore arrive de Plymouth, rival de la promotion de Colchester, en prêt pour le reste de la saison.

Moore est le premier ajout de Colchester dans la fenêtre de transfert. Les U ont été silencieux dans cette fenêtre avec Moore leur seule arrivée ainsi qu’une prolongation du prêt de Theo Robinson.

John McGreal était à la recherche d’un défenseur central et Moore était disponible après avoir eu du mal à impressionner le manager de Plymouth, Ryan Lowe.

Moore quitte Home Park à la recherche d’un temps de jeu bien nécessaire après avoir eu du mal à avoir un impact.

À 22 ans, Moore apporte beaucoup d’expérience. Il faisait partie de l’équipe de Wycombe qui a atteint la Ligue 1 en 2018. Il a également passé du temps à l’étranger avec le club néerlandais du FC Utrecht.

Cette expérience pourrait être vitale pour la jeunesse dynamique de Colchester. McGreal a poursuivi un centre arrière pour ajouter une option bien nécessaire à l’arrière.

Moore est entré directement dans le onze de départ après que son mouvement a été confirmé. Il a disputé 64 minutes de la victoire de Colchester contre Macclesfield samedi. Sa netteté de match n’est peut-être pas à son meilleur, mais il pourrait être un acteur clé d’ici la fin de la saison.

Plymouth confirme le départ de Moore

Les pèlerins ont également confirmé le déménagement temporaire de Moore à Colchester via une déclaration sur leur site Web.

Plymouth a confirmé: «Tafari Moore se joint à Colchester United en prêt pour le reste de la saison 2019-2020.»

«Le jeune défenseur a déménagé à Home Park à l’été 2018, après avoir appris son métier à l’Académie d’Arsenal.»

“Il n’a pas été en mesure de percer dans les plans de la première équipe de Ryan Lowe pour Argyle cette saison et on lui avait dit qu’il était libre de trouver un autre club pour le football régulier.”

«Nous tous à Home Park souhaitons à Taf bonne chance dans son nouveau chapitre à Colchester.»

Photo principale