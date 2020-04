Collaborateurs sportifs bonus, loyers et double fonds pour soutenir les associations et les installations sportives

ROME. Hier soir, le Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, par le biais de sa page Facebook officielle, a annoncé plusieurs mesures pour soutenir les collaborateurs, associations et structures sportives qui risquent de disparaître gravement pour le moment. Les flèches ne manquent pas non plus à la direction précédente du ministère, notamment en ce qui concerne les collaborateurs sportifs.

MONDE SANS PROTECTION

«Si la crise sanitaire cesse à la fin du mois de mai, comme nous l’espérons tous, nous devrons intervenir économiquement pour soutenir de nombreuses réalités troublées au cœur d’un blocus de trois mois. Dans le décret de mars nous avons introduit le bonus aux collaborateurs sportifs de 600 Euros, j’en profite pour faire une petite parenthèse: nous parlons d’un monde qui n’a jamais été réglementé, pas par moi en tant que ministre depuis quelques mois, mais par ceux qui s’occupent de ces questions depuis des années. Un monde toujours laissé dans l’ignorance, un monde qui n’a pas de garde-fous, de garanties, un monde qui, sans être enregistré auprès de l’INPS, a également eu un autre type d’allégement fiscal mais un monde absolument laissé seul “.

RÉFORMES APRÈS LA CRISE

À la fin de la crise économique et sanitaire, le monde des collaborateurs sportifs devra être réformé de fond en comble, Spadafora lui-même en est conscient: «Quand cette crise sera terminée, j’ai l’intention de mettre la main immédiatement, comme j’avais déjà commencé à faire le reste, pour une réforme globale du sport s’adressant principalement aux sportifs. Nous, dans le décret de mars, avons utilisé ce terme pour la première fois, nous parlons de personnes qui doivent être protégées sous toutes leurs formes mais surtout toute la catégorie doit être mieux codée et donner toutes les garanties. – précise le ministre des Sports – Mais revenons à la façon dont nous prévoyons de rattraper ces trois mois de blocus: le décret de mars ne prévoyait pas d’aide spécifique pour tous ces chiffres, nous savions que des milliers de personnes ne seraient pas incluses dans le fonds de licenciement ou dans les cotisations données à ceux qui sont inscrits à l’INPS, donc nous avons entré un règlement de 50 millions d’euros pour les collaborateurs sportifs, et il a été possible de déposer des dossiers auprès de Sport et Santé. Évidemment, nous sommes un peu plus tard que les inps, car nous n’avions absolument aucune donnée et il n’est pas vrai que ces données étaient disponibles via l’INPS, il n’y avait pas de données agrégées pour tous les travailleurs du monde du sport “.

PLATEFORME DÉDIÉE

L’absence de données fiables n’a pas empêché le gouvernement, la gestion des questions via la plateforme dédiée a été décisive: “Nous avons dû créer une plateforme ad hoc pour recueillir les questions, merci beaucoup Sport et Santé et le président Cozzoli avec son personnel, les 7 000 et 300 premiers bonus ont finalement été récupérés, dans les prochaines heures, 20 000 autres, cette semaine, nous clôturerons aux alentours de 30 000. À suivre dans les dix prochains jours, tous ceux qui auront postulé recevront le bonus de 600 euros, il n’y a donc pas de thème du seuil de 10 000 euros comme compensation pour l’année précédente. C’est un travail complexe que nous avons dû faire, et je comprends que ceux qui sont sans travail disent qu’ils ont besoin de cet argent et ne peuvent pas attendre le temps de l’État, mais le temps de l’État a également été un moment utile pour nous organiser, pour comprendre simplement comme nous avons dû le faire car il n’y avait absolument aucun précédent de ce point de vue “.

VERS LE NOUVEAU DÉCRET

La semaine prochaine, nouveau décret et autres bonus à venir: «Nous approuverons le nouveau décret, il y aura des ressources pour le mois d’avril qui se termine, clairement les procédures seront beaucoup plus faciles car nous avons déjà une plateforme active et toute une série de documents et données. Il en va de même pour le en avril nous prolongerons le bonus, et si pour les autres travailleurs le bonus sera comme il semble être de 800 euros, il sera évidemment de 800 euros également pour les sportifsdonc couvert mars pour tous couvert avril pour tous, en mai, nous aurons sûrement des ressources pour faire des interventions cibléesc’est-à-dire comprendre quelles sont les situations les plus critiques mais nous essayons aussi pour le mois de mai d’avoir les moyens de couvrir l’ensemble du public de ceux qui en font la demande. Seule cette mesure pour les sportifs, je voudrais souligner, vaut 300 millions d’euros et il n’a pas été facile de trouver ces ressources à un moment où notre pays avait déjà ses difficultés “.

INSTALLATIONS SPORTIVES, NUMÉRO DE LOCATION

La question des loyers des équipements privés est également brûlante, ce qui est très proche de nombreuses réalités sportives: “Dans le décret que nous approuverons pour la semaine prochaine il y a la règle que beaucoup ont justement demandée, et qui concerne location de locaux à des particuliers, car avec l’arrêté de mars nous n’intervenions que pour les loyers des organismes publics mais pas que nous l’ayions oublié. De toute évidence, l’État pourrait réglementer plus facilement et immédiatement les questions concernant les municipalités, les régions ou d’autres organes de l’État, plus difficile à la place d’engager une négociation entre particuliers, dans le décret que nous approuverons la semaine prochaine il y aura la règle des loyers privés et vous le découvrirez en détail “.

DOUBLE FONDS À L’APPUI DE…

Liquidité immédiate pour de nombreux clubs sportifs en difficulté, personne ne sera laissé seul: “J’ai signé le décret portant création, à l’ICS, d’un fonds de 100 millions d’euros de crédit, pour donner liquidité immédiate à toutes les structures qui peuvent en faire la demande, à taux nul et sans garanties particulières exigées par l’Institut lui-même. Il est évident qu’ayant signé le décret aujourd’hui (hier ed), avec le temps nécessaire qui était également là pour organiser ce fonds de liquidité, il ira à l’enregistrement par la cour des comptes mais il faudra quelques jours à ICS pour puis permettre activement à tous ceux qui en font la demande d’accéder à ce fonds. Maintenant je sais que ce fonds pourra principalement accéder à des structures plus importantes, c’est-à-dire celles qui avec une étagère de quelques années pourront restituer cette somme à taux zéro.

Il y a cependant beaucoup plus petites entreprises qui n’ont même pas la possibilité de demander ce type d’hypothèque, mais ils ont aussi besoin aide ponctuelle car ce n’est pas que l’on puisse penser à trouver des ressources illimitées. Eh bien, dans le décret d’avril, même si le mois est maintenant terminé, il y aura des ressources et un fonds spécial pour pouvoir apporter une aide ponctuelle aux associations et sociétés d’amateurs notamment celles qui sont le plus en difficulté, ceux qui nous prouveront en réalité qu’ils ont subi les dommages les plus importants et qu’ils ne pourront même pas accéder au financement du SCI “.