Collaborateurs sportifs: processus, documents et résolution de problèmes. Cozzoli: “Bonus confirmé en avril”

Tout a commencé le lundi 6 avril, lorsque les premières indications ont été données pour collaborateurs sportifs pour profiter du bonus de 600 euros introduit par Décret «Cura Italia». Fin avril, les parties intéressées ont donc présenté le rapport questions au sport et à la santé (www.sportesalute.eu) qui pouvait compter sur un montant de 50 millions d’euros. Ces derniers jours, le ministre des Sports a annoncé que, dans le prochain décret, les demandeurs résiduels de mars et tous ceux qui en auraient fait la demande en avril seront couverts par la prime.

ITER ET DERNIERS

Il est intervenu plusieurs fois sur cette question Vincenzo Spadafora, Ministre des sports, qui a toujours réaffirmé la volonté de fer d’éviter que “même une réalité doit se fermer à cause de la crise, car le sport est la pierre angulaire du territoire”. Mais non seulement le bonus, avec le décret en fait, un fonds de garantie et un fonds de contribution aux intérêts des installations sportives ont été créés à l’Istituto di Credito Sportivo, des outils qui permettront aux sportifs de bénéficier de cent millions de prêts à taux zéro.

BONUS COLLABORATEURS AVEC NUMÉRO DE TVA

Pour tous les collaborateurs sportifs ayant un numéro de TVA actif à partir du 23 février 2020, le décret “Cura Italia” a permis de demander le bonus de 600 euros directement à l’INPS, en accédant au site officiel et en cliquant sur la rubrique questions des services d’assistance. des revenus. Pour les collaborateurs sans numéro de TVA, Sport and Health a lui-même géré les bonus à envoyer. Dans un premier temps, la priorité a été donnée à ceux qui, au cours de la période fiscale 2019, n’ont pas perçu de compensation supérieure à 10000 euros, un plafond ensuite supprimé et une prime versée à tous les candidats.

QUI PEUT SE CONNECTER ET DEMANDER

“Travailleurs ayant une relation de collaboration conformément à l’art. Peuvent accéder à l’indemnité 67, paragraphe 1, lettre m), du décret présidentiel 22 décembre 1986 n. 917, qui répondent aux exigences suivantes:

ne doit pas entrer dans le champ d’application de l’art. 27 du décret-loi «Cura Italia»; ils ne doivent avoir perçu aucun autre revenu pour le mois de mars 2020; ils ne doivent pas avoir perçu, en mars 2020, le revenu de la citoyenneté; ils ne peuvent pas cumuler l’indemnité avec d’autres prestations et les indemnités prévues aux articles 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 et 44 du décret-loi “Cura Italia”.

La relation de collaboration pour laquelle la candidature sera soumise:

doit être avec les fédérations sportives nationales, les organismes de promotion du sport, les disciplines sportives associées ainsi qu’avec les sociétés et associations de sports amateurs; il est souligné que les clubs et associations de sports amateurs doivent être enregistrés, à la date d’entrée en vigueur du décret-loi «Cura Italia», dans le registre des clubs et associations de sports amateurs tenu par le CONI et que les organisations sportives doivent être reconnues, à des fins sportives , par CONI; il devait déjà exister le 23 février 2020 et être en cours le 17 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du décret-loi «Cura Italia»); il ne devait pas entrer dans le champ d’application de l’art. 27 du décret-loi du 17 mars 2020, n. 18 (freelances dont le numéro de TVA est actif le 23 février 2020 et travailleurs en relation de collaboration coordonnée et continue actifs à la même date, enregistrés auprès de l’INPS Separate Management en application de l’article 2, paragraphe 26, de la loi du 8 août 1995 , n ° 335). La candidature doit être complétée exclusivement via la plateforme informatique qui sera active à partir de 14h00 le mardi 7 avril sur le site Internet Sport et Salut “.

PROCÉDURE COMPLÈTE

La première étape pour obtenir le bonus est clairement représentée par la réservation, qui s’effectue en envoyant un SMS avec votre code fiscal au numéro disponible sur www.sportesalute.eu. À l’issue de cette étape, le demandeur recevra un code de réservation et une indication du jour et de la plage horaire dans lesquels il sera possible de remplir la demande sur la plateforme. Une fois le rendez-vous fixé, une accréditation sera requise, pour laquelle vous devez avoir une adresse e-mail personnelle, votre code fiscal et le code de réservation reçu par SMS. La dernière étape est clairement représentée en remplissant et en soumettant la demande.

LES DOCUMENTS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Ceux qui entrent dans les catégories ci-dessus doivent également avoir, au moment de l’envoi de la candidature, divers documents joints au format pdf (pièce d’identité, contrat de collaboration / lettre de mission / preuve de paiement de la mensualité de février 2020), code fiscal, numéro de téléphone, adresse e-mail, résidence, IBAN pour le crédit de la somme, données relatives à la collaboration sportive, y compris le nom des parties contractantes, date de début, durée, rémunération et type de service; il est également nécessaire de connaître le montant total de l’indemnité sportive perçue au cours de la période fiscale 2019, en s’assurant que la relation de collaboration pour laquelle vous avez l’intention de déposer la demande d’indemnisation tombe, conformément à l’art. 2 de l’arrêté ministériel, dans le cadre de l’art. 67, paragraphe 1, lettre m), du décret du président de la République du 22 décembre 1986, n. 917 et qu’il s’agit de fédérations sportives nationales, d’organismes de promotion du sport, de disciplines sportives associées ou de clubs et associations de sports amateurs; vérifier que toutes les autres exigences légales requises sont remplies (exemple: ne pas avoir le droit de recevoir d’autres revenus de travail pour le mois de mars 2020, ne pas être retraité, ne pas être co.co.co enregistré dans la direction distincte de l’INPS, ne pas être bénéficiaire de la Revenu de citoyenneté, etc.); avoir le code fiscal ou le numéro de TVA de l’association sportive / entreprise / organisme pour lequel la collaboration est prévue; vérifier, si vous collaborez avec une association ou une société de sport amateur, qu’elle est inscrite au registre CONI; vérifiez, si vous collaborez avec une fédération nationale du sport, une discipline sportive associée ou un organisme de promotion du sport, reconnu par le CONI.

EN CAS DE PROBLÈMES

Sport e Salute a expliqué sur son site officiel, concernant d’éventuels problèmes techniques: “Si vous avez reçu le code de réservation mais que vous n’avez pas pu effectuer la procédure d’enregistrement et de compilation de la demande le jour et à l’heure établie ou si vous souhaitez y accéder à nouveau , vous pouvez accéder à la plateforme n’importe quel autre jour après le rendez-vous entre minuit et 7 heures du matin en utilisant le même code de réservation reçu par SMS. En cas de problème ou d’impossibilité de mener à bien la procédure, en suivant toutes les indications données, veuillez envoyer un email à collaboratorisportivi@sportesalute.eu en précisant “Problème technique” dans le sujet et en indiquant dans le texte de l’email le code fiscal, le nom et nom de famille de l’utilisateur et une brève description du problème. Nos opérateurs vous répondront dans les plus brefs délais “.

LE DERNIER

Ces derniers jours, Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, il a expliqué qu’il y aura également une prime pour le mois d’avril et que des mesures ciblées appropriées sont prévues en mai pour relancer le secteur. Le président du Sport et de la Santé a notamment confirmé les indications du ministre: “Nous avons décaissé les 7 300 premiers transferts aux entraîneurs, instructeurs et personnels des Clubs, pilier du sport de base. Et, comme l’a signalé le ministre Vincenzo Spadafora, cette semaine, nous serons en mesure d’approuver au moins 20 000 demandes supplémentaires. Le délai pour cette première tranche de paiements est de 30 jours à compter de la soumission des candidatures, mais comme le ministre des Sports l’avait prévu, le chèque sera également confirmé pour avril, compte tenu de la situation du secteur “.