“Collecte de fonds pour les respirateurs artificiels dans chaque ville”

Florence. La Lega Pro est active pour apporter sa contribution dans un moment de grande urgence pour le pays, admet le président Ghirelli: “Courons ensemble vers un nouvel objectif: apporter un soutien en cas d’urgence”.

LES ACTIVITÉS PRO SUR LE TERRITOIRE

Les clubs de Serie C s’arrêtent donc sur le terrain mais restent très actifs à l’extérieur avec des initiatives sociales visant à soutenir toutes les zones touchées par la contagion de Covid-19. “Je tiens à remercier nos clubs pour ce qu’ils font – a expliqué Francesco Ghirelli, président de la Lega Pro – entre les initiatives et les projets liés aux dons aux hôpitaux, les collectes de fonds pour les respirateurs artificiels, lancés par les joueurs et les dirigeants des sociétés Lega Pro , jusqu’aux vidéos, qui émergent en ces heures, avec des témoignages des joueurs qui réitèrent les règles à suivre selon les dispositions du gouvernement “.

LA PROPOSITION DU PRÉSIDENT

Lega Pro numéro un lance ensuite une proposition: «Nous demandons à nos clubs de lancer une campagne de financement pour les respirateurs artificiels dans chaque ville. C’est notre façon d’apporter de l’aide, d’être un petit soutien à notre football, «ambassadeur» des valeurs. C’est le grand cœur du C qui nous a fait construire 510 initiatives sociales en moins d’un an. “