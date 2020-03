Colley dément Sampdoria: “Je n’ai pas de coronavirus”

Le défenseur de la Sampdoria Omar Colley avait été déclaré positif à coronavirus ces derniers jours juste du club de Gênes. Le déni du joueur Blucerchiato via son profil Instagram est arrivé aujourd’hui.

Le Gambien a admis qu’il avait effectué plusieurs tests et qu’il s’était révélé négatif pour le virus qui fait peur au monde entier. Colley conclut son message en souhaitant un prompt rétablissement à toutes les personnes infectées et en invitant les gens à rester chez eux autant que possible.

Voici le texte complet publié par le footballeur:

Chère famille, amis et fans, merci pour vos messages et votre souci pour moi. J’ai subi un test sanguin et pulmonaire le jeudi 12 mars 2020 et les résultats ont été négatifs. Vendredi 13 mars 2020, j’ai fait un autre test nasal mais les résultats étaient incertains. Je peux donc confirmer que ma famille et moi sommes à l’abri du virus Corona. Je remercie la Sampdoria pour l’aide et le soutien que nous avons reçus et continuons de recevoir. Je prie pour les malades et leur souhaite un prompt rétablissement. Je remercie également tous les courageux médecins, infirmières et experts médicaux qui travaillent jour et nuit pour lutter contre le virus.

Omar Colley