Colo Colo apparaît en compétition pour Boca et Vélez

Colo Colo, l'une des plus grandes équipes du Chili, est à la recherche d'un espace pour renforcer l'équipe avant la saison prochaine.

Selon la presse chilienne, la direction de Cacique l'a pointé sur deux joueurs de Super League: Lucas Barrios (Huracán) et Nicolás Blandi (San Lorenzo).

Barrios est également candidat au renforcement de Boca, tandis que Blandi est visé par Vélez pour remplacer Leandro Fernández.

Cependant, un joueur argentin a surpris tout le monde et a couru pour jouer à Colo Colo: Brian Fernandez.

L'ancien attaquant du Racing a admis qu'il aimerait porter le maillot Cacique avec son ancien coéquipier Matías Fernández.

La vérité est que Colo Colo jouera la Copa Libertadores 2020 et essayer de former une équipe compétitive pour aller le plus loin possible.