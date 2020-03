“Colo Colo et UC m’ont contacté, mais j’ai préféré continuer à Vélez” »Football Press

Mardi 03 mars 2020

Le milieu de terrain chilien, Pablo Galdames, qui travaille actuellement chez Vélez Sarsfield, a avoué avoir pu rejouer dans le pays ces dernières saisons. L’ancienne Union espagnole a confirmé que Mario Salas et Ariel Holan étaient intéressés par sa signature, mais qu’il préférait continuer dans le «Fortín».

Actuellement à Vélez Sarsfield, Pablo Galdames est toujours à la recherche de la croissance de son joueur. Le volant de 23 ans, qui alterne la propriété du «Fortín», a confirmé qu’il avait pu rentrer dans le pays, mais a préféré son séjour en Argentine. L’ancienne Union espagnole a révélé que Mario Salas et UC Ariel Holan voulaient l’avoir.

Dans une interview accordée à ESPN Nexus, le dépliant a déclaré qu’il avait été contacté par l’ancien technicien «Cacique» pour arriver à Pedrero. «J’ai eu des contacts pour retourner au Chili. Lorsque Mario Salas est arrivé à Colo Colo, il a eu des conversations avec mon père, mais il lui a fait savoir que je voulais continuer en Argentine », a-t-il déclaré.

Le joueur, qui a actuellement disputé 13 matchs dans une Super League qui se termine ce week-end, a avoué qu’à San Carlos de Apoquindo, il avait également tenté de se renforcer avec l’aîné des frères Galdames. “La même chose s’est produite récemment avec UC lorsque Holan est arrivé, il y a eu des appels à mon père et à mon représentant, mais finalement, en tant que famille, nous avons pris une autre décision”, a-t-il ajouté.

Bien que l’ancien hispanique ne soit pas un titulaire fixe dans les onze de Gabriel Heinze dans la zone des Liniers, il a dit qu’il préférait rester à Vélez en raison de la vitrine qu’il génère en jouant dans la compétition argentine. «Je pense que la meilleure façon est de rester ici et de jouer le plus de matchs possible. Je pense que jouer ici deux ou trois matchs d’affilée est une bien meilleure vitrine à voir ailleurs », a-t-il déclaré.