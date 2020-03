“Colo Colo ne doit pas arrêter la recherche du nouvel entraîneur” »Presse football

Vendredi 20 mars 2020

Le directeur de Blanco y Negro, Daniel Morón, a assuré que la question de la santé est la priorité de l’institution Alba ces jours-ci, mais qu’en même temps Colo Colo ne devrait pas négliger la tâche de trouver un entraîneur. “Ce doit être un technicien de catégorie”, a-t-il dit.

La recherche d’un nouveau DT pour Colo Colo reste une tâche en suspens à Macul au milieu de la pandémie de coronavirus. Bien qu’il ait assuré que l’accent était mis sur la santé des travailleurs du club, Daniel Morón a déclaré qu’ils ne pouvaient pas arrêter de chercher l’entraîneur, insistant sur le fait qu’il devait être un technicien supérieur selon l’institution la plus importante du pays.

Morón, directeur de Blanco y Negro et représentant du Club social et sportif, a assuré que «l’attention principale est différente, qui est celle de la santé de toutes les personnes qui nous entourent. Mais nous ne pouvons pas non plus nous arrêter pour chercher le nouveau DT et pour avoir quelque chose de prévu quand cela sera résolu, pour avoir quelque chose d’un peu avancé », a-t-il déclaré en dialogue avec Cooperativa.

“Sûrement, Marcelo Espina nous fournira une sorte d’informations mercredi prochain, quand il y aura un annuaire. Nous ne savons pas non plus comment ce sera, en face à face ou virtuel en raison des conditions dans lesquelles nous nous trouverons », a-t-il commenté, se référant à la crise sanitaire que traverse le Chili en raison de COVID-19.

Enfin, il a évoqué les caractéristiques de l’entraîneur choisi et déclaré qu ‘«il doit avoir suffisamment d’expérience pour atteindre un vestiaire comme celui de Colo Colo. En cela, Marcelo doit être très clair, Colo Colo est l’institution la plus importante de ce pays et elle doit être dirigée par un technicien supérieur ».

«C’est à cela que sert la recherche et j’espère que nous pourrons réussir. En général, nous participons à des compétitions telles que la Copa Libertadores et nous avons besoin de gens qui ont des connaissances dans ces tournois “, a terminé le‘ Loro ’.