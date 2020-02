Colo Colo Sub 20 éliminé des Libertadores »Football Press

Dimanche 23 février 2020

L’équipe nationale a perdu 1-0 contre Libertad de Paraguay et a dit au revoir à l’épreuve continentale où elle avait l’obligation de gagner l’équipe guarani pour entrer en demi-finale. L’objectif que l’équipe populaire a reçu était bien dans le duel, ainsi que contre Independiente del Valle.

Colo Colo Sub 20 a mis fin à son boucher de rêve. Les albos sont sortis sur le terrain avec la mission de gagner pour entrer dans les demi-finales de Libertadores, mais ils n’ont pas obtenu un produit qu’ils ont perdu pour le compte minimum contre Libertad, qui a réussi à accéder à l’instance suivante comme meilleure seconde.

Face à Independiente del Valle, l’équipe populaire était intense et atteignait constamment l’arc paraguayen mais ne pouvait pas violer le verrou défensif imposé par les locaux.

Le but du casting gumarelo »est tombé à 73 ′, au même moment où Colo Colo a reçu le but contre les Équatoriens le deuxième jour. Cette conquête a été précisée par Marcelo Fernández qui a battu Julio Fierro et qu’il suffisait au stade Arsenio Erico pour Libertad de se qualifier pour les demi-finales.

Avec une seule trinfo (débuts contre Wilstermann), les élèves de Gualberto Jara sont restés prématurément sur la Copa Libertadores de la catégorie. En revanche, Libertad en meilleure condition de deuxième, affrontera River Plate d’un cran jusqu’à la fin du concours.

💪 Une victoire qui vaut une passe pour les demi-finales! @Libertad_Guma a battu @ColoColo 1-0 et est entré dans le top 4 du # LibertadoresSub20.

🏆 Vitória e classificação! #Libertad gagne ou #ColoColo pour 1-0 et garantit vague parmi les quatre mélhores de # LibertadoresSub20. pic.twitter.com/cSrtYDpYlG

– CONMEBOL U-20 Libertadores (@ LibertadoresU20) 24 février 2020