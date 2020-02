Colo Colo Sub 20 n’a pas pu avec Indpte. del Valle dans la Copa Libertadores »Football Press

Jeudi 20 février 2020

Dans le cadre de la Copa Libertadores de la catégorie qui se joue au Paraguay, les albos dans un match très serré ont perdu 1-0 contre l’équipe équatorienne et ont été obligés de battre Libertad s’ils veulent rester en vie dans le concours continental.

Colo Colo a subi un dur revers lors de la deuxième date de la Copa Libertadores Sub 20. La distribution dirigée par Gualberto Jara est tombée 1-0 à Independiente del Valle et a renoncé à la pointe du groupe C du concours continental et devrait vaincre Libertad si Il veut avancer.

Dès la première minute, un match très serré a été vu où Colo Colo avait parfois le ballon, mais la puissance de l’équipe vêtue de blanc s’est progressivement reflétée au stade Adrián Jara au Paraguay, bien que sans grand risque pour l’arc que Julio a défendu. Du fer dans les albos.

Le déséquilibre est tombé à 73 ′ quand une série de rebonds dans la zone colocolina, est venu un centre de la gauche et Anthony Valencia a violé la résistance du but national et placé le seul but du jeu pour «la machine Valley».

Un résultat qui ne profite pas beaucoup à l’équipe chilienne, car maintenant ceux du milieu du monde ont commencé à dominer la zone avec un score parfait (6) et Colo Colo est resté dans le 3 après avoir remporté Wilstermann à ses débuts.

Maintenant, il doit jouer le dimanche 23 février contre Libertad avec le simple besoin de gagner s’il veut se qualifier pour les demi-finales de la compétition disputée sur le sol guarani.

Finale au Paraguay! Dans un match disputé et intense, nous avons perdu 1-0 contre Independiente del Valle pour la deuxième date du groupe C du # ConmebolLibertadoresSub20 # VamosColoColo 🤟🏳️🏴

Photo: @ LibertadoresU20 pic.twitter.com/0YIL4ZVTnA

– Colo-Colo (@ColoColo) 20 février 2020