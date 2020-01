Colo Colo vs. Palestine EN DIRECT aujourd’hui 2020: montre de télévision en ligne diffusée via CDF Premium et LIVE Chilevision Channel 13 Stream à Santiago d’ici la date 1 du Championnat national du Chili Reste du monde

Mis à jour le 28/01/2020 à 06:22

Aujourd’hui, les incidents de Colo Colo contre Palestinien EN DIRECT au Monumental Stadium David Arellano via CDF Premium: regardez le match TV EN LIGNE | EN DIRECT | Stream aujourd’hui à Santiago Canal 13 Chilevisión par date 1 de Championnat national du Chili 2020. Cet accident devrait commencer à 18 h 30. Heure péruvienne et 20h30 dans le territoire chilien.

Le duel entre Colo Colo et palestinien Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les interviews et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le championnat national.

A partir de 18h30 (au Pérou) et 20h30 (au Chili), vous pourrez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Colo Colo vs. Palestinien.

Colo Colo vs. Palestinien: horaires des matchs

Mexique 17 h 30 Pérou 18 h 30 Équateur 18 h 30 Colombie 18 h 30 Bolivie 19 h 30 Venezuela 19 h 30 Argentine 20 h 30 Chili 20 h 30 Paraguay 20 h 30 Uruguay 20 h 30 Brésil 20 h 30 Espagne 12 h 30 (29 janvier)

Le ‘Cacique’ veut récupérer la couronne maximale du concours chilien cette saison. Le tableau réalisé par Mario Salas entamera ce long chemin ce mardi 28 janvier, en jouant à domicile.

Avant le début de la saison, le «commandant» a déjà du mal à constituer l’équipe principale pour se mesurer aux «arabes». Le stratège a perdu six joueurs clés en raison d’une blessure ou d’une présence avec l’équipe U23.

Colo Colo a confirmé les pertes de Nicolás Blandi et Matías Fernández. L’Argentin a une déchirure à la jambe droite et le Chilien n’est pas encore en condition physique optimale, il poursuit donc un travail de reconditionnement.

Alors que Pablo Mouche et Matías Zaldivia se remettent encore des blessures subies il y a quelques semaines. La fin a déjà rejoint l’entraînement, mais n’est pas encore prête et la défense est dans le cinquième mois de rééducation après une opération.

Enfin, Gabriel Suazo et Iván Morales font partie de l’équipe qui joue le pré-olympique U23 en Colombie. Le «Roja» a de grandes options pour passer au tour suivant et l’absence des joueurs dans Colo Colo Ça va durer.

Esteban Paredes, une référence pour «Cacique», a déclaré que l’équipe a l’obligation de «devenir protagonistes et champions» de la ligue. En outre, Colo Colo le travail dans la Copa Libertadores doit être amélioré par rapport à la saison dernière.

Colo Colo vs. Palestinien: emplacement du stade

