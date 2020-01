Colo Colo vs. Universidad de Chile LIVE LIVE: Regardez les horaires et suivez les chaînes de télévision en ligne OFFICIELLES diffusées via CDF Premium, Channel 13, Chilevisión et Facebook Regardez LIVE HD pour la finale de la Coupe Chili 2020 à Temuco | U. DE CHILE COLO COLO EN DIRECT | MINUTE À MINUTE | LIVE Reste du monde

Pour le titre, Colo Colo et Université du Chili sont mesurées (LIVE | LIVE | FREE | LIVE HD | ONLINE) via CDF Premium, Channel 13 et Chilevision pour la grande finale du Coupe du Chili 2020, depuis l’imposant stade municipal Germán Becker Baechler, à Temuco. Vérifiez la transmission du jeu pour l’Amérique latine à partir de 16h30 au Pérou et une heure de moins au Mexique. Vous pouvez profiter de la diffusion en continu de cette réunion animée, ainsi que des horaires, des canaux et des minutes les plus complets, via le site Web Depor.com.

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Depor.com Il vous offre la minute par minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter de Colo Colo et Université du Chili.

Après 1-1 en temps réglementaire, Colo Colo bat catholique au stade Germán Becker à Temuco et est entré dans la finale de la Coupe du Chili. Match à Temuco avec deux équipes qui n’ont pas donné de trêve et ont montré pourquoi elles étaient les meilleures du dernier tournoi dans le sud du pays.

COLO COLO VS. U. DE CHILE: HORAIRES ET CANAUX DANS LE MONDE

PAÍSHORACANALPérou 16h30-Mexique 15h30-Colombie 16h30-Équateur 16h30 Chili 18h30 CDF Premium et Channel 13 Argentine 18h30-Brésil 18h30-Espagne 10h30

Colo Colo Il a commencé à perdre le match avec un but marqué par Aued sur penalty pendant 70 minutes du match à Germán Becker, mais la surprise viendrait à la fin. Leonardo Valencia Rossel est apparu sur les 95 minutes, dans le dernier souffle du match, pour tout envoyer aux tirs au but.

C’est ainsi qu’après le lot des douze étapes, le ‘Cacique’ est resté avec la passe pour la grande finale. De son côté, le Université du Chili il est arrivé à la fin du Coupe du Chili Sans même y jouer. Que s’est-il passé? Comme son rival, l’Université espagnole, a décidé de ne pas se présenter à la réunion, il s’est retrouvé avec le classement des «Bleus».

Colo Colo La saison débutera le 24 janvier le premier jour de la ligue chilienne et sa première internationale aux Libertadores est datée du 4 mars à domicile contre le Bolivien Jorge Wilstermann.

Malgré la situation particulière du Coupe du Chili, le litige de la finale doit également être effectué pour déterminer le champion du tournoi et l’adéquation des paiements à sa réalisation.

U. DE CHILE EST ALLÉ AUX LIBÉRATEURS

La Université du Chili il a remporté samedi dernier le dernier quota du pays pour la Copa Libertadores pour le manque de présence de l’Union espagnole au match de demi-finale de la Coupe du Chili pour être insatisfait du tournoi. «L’Union espagnole n’est pas pour la farce. Qu’ils restent honteux dans leur conscience, s’ils l’ont », a déclaré le propriétaire du club hispanique, Jorge Segovia.

L’importance de ce match de demi-finale qui n’a pas pu être joué à La Serena, au nord de Santiago, était que la coupe offre la dernière place pour le tournoi international et parce que Colo Colo et Universidad Católica sont déjà classées pour la phase de groupes, le résultat de la finale sera indifférent. La Université du Chili Il a remporté ce prix après une saison au cours de laquelle il a été classé avant-dernier et sans obtenir de place pour les tournois internationaux.

L’absence de l’Union espagnole, qui avait annoncé il y a quelques semaines ses intentions et revendiqué son quota de Libertadores, aggrave le conflit avec l’Association nationale de football professionnel du Chili (ANFP). Les étudiants se qualifient directement pour la phase 2 de la phase précédente du tournoi continental, où ils affronteront le Porto Alegre International.

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …