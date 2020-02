Cologne 3-0 Schalke 04

Il Cologne a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Schalke, qui a gagné 3-0 ce samedi en Rheinenergiestadion. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Cologne Il a atteint la réunion avec un moral renforcé après avoir remporté la victoire 0-5 sur Hertha BSC. De la part de l’équipe visiteuse, le Schalke 04 il a été battu 0-5 lors du dernier match contre lequel il a joué RB Leipzig. Après le marqueur, le set est dixième, tandis que le Schalke Il est sixième après la fin du match.

29/02/2020

À 20:38

CET

SPORT.es

Le match a commencé favorablement pour Cologne, qui a ouvert son compte de notation dans le but de Sebastiaan Bornauw à la 9e minute, il a de nouveau marqué à la 39e minute l’équipe coloniale, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 2-0.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour l’équipe à domicile, ce qui a augmenté le score avec un but dans leur propre but de Alexander Nubel à la minute 75, terminant la confrontation avec le résultat de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Dominick Drexler, Anthony Modeste et Jan Thielmann remplacer Ismail Jakobs, Jhon Córdoba et Florian Kainz, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Jean-Clair Todibo, Guido Burgstaller et Ahmed Kutucu, qui est entré par Ozan Kabak, Michael Gregoritsch et Nassim Boujellab.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, l’un d’eux à Cologne (spécifiquement pour Jhon Córdoba) et deux à Schalke (Alessandro Schopf et Guido Burgstaller).

Après avoir remporté le match, le Cologne il a été placé avec 29 points à la dixième place de la table de qualification à la fin du duel, tandis que le Schalke 04 Il occupait la sixième place avec 36 points, sur la place d’accès à la Ligue Europa.

Le lendemain, la Bundesliga affrontera le Cologne à la maison contre lui Paderborntandis que le Schalke 04 affrontera dans son stade contre Hoffenheim.

Fiche techniqueCologne:Timo Horn, Kingsley Ehizibue, Sebastiaan Bornauw, Toni Leistner, Benno Erik Schmitz, Florian Kainz (Jan Thielmann, min.85), Elvis Rexhbecaj, Ellyes Skhiri, Jonas Hector, Ismail Jakobs (Dominick Drexler, min.76) et Jhon Córdoba ( Anthony Modeste, min.78)Schalke 04:Alexander Nubel, Jonjoe Kenny, Ozan Kabak (Jean-Clair Todibo, min.29), Matija Nastasic, Bastian Oczipka, Nassim Boujellab (Ahmed Kutucu, min.74), Amine Harit, Weston McKennie, Alessandro Schopf, Benito Raman et Michael Gregoritsch (Guido Burgstaller, min. 59)Stade:RheinenergiestadionButs:Sebastiaan Bornauw (1-0, min. 9), Jhon Córdoba (2-0, min. 39) et Alexander Nubel (3-0, min. 75)