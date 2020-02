Cologne 4-0 SC Fribourg

Il Cologne signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Freiburg pendant le match joué dans le Rheinenergiestadion ce dimanche, qui s’est terminé par un score de 4-0. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Cologne est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 5-1 lors du match précédent contre Borussia Dortmund. De la part de l’équipe visiteuse, le SC Freiburg perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre Paderborn. Avec ce résultat, l’ensemble des colonies est quatorzième, tandis que le SC Freiburg Il est huitième après la fin du match.

02/02/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La première partie du duel a commencé favorablement pour Cologne, qui a ouvert son compte de notation grâce à un objectif de Sebastiaan Bornauw à la 29e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La deuxième période a commencé de manière imbattable pour l’équipe coloniale, ce qui a accru les différences grâce à l’objectif de Jhon Córdoba à 55 minutes. Il a de nouveau ajouté l’équipe à domicile, augmentant l’avance grâce à un but de Kingsley Ehizibue à 90 minutes Il a encore marqué le set local à travers un peu de Ismail Jakobs peu avant la fin, notamment dans les années 90, clôturant la confrontation avec un score final de 4-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de Cologne a donné accès à Benno Erik Schmitz, Simon Terodde et Florian Kainz pour Noah Katterbach, Jhon Córdoba et Dominick Drexlertandis que le Freiburg a donné son feu vert à Luca Waldschmidt et Roland Sallai pour Janik Haberer et Nils Petersen.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont trois à Cologne (spécifiquement pour Ismail Jakobs, Jhon Córdoba et Mark uth) et un à Freiburg (Nicolas Hofler).

Avec cette victoire, le Cologne Il occupait la quatorzième place avec 23 points à la fin du match, tandis que l’équipe menée par Christian Streich Il s’est classé huitième avec 29 points.

Le lendemain, le Cologne jouera contre lui Borussia Mönchengladbach à la maison et SC Freiburg il jouera son match contre lui Hoffenheim à la maison.

Fiche techniqueCologne:Timo Horn, Kingsley Ehizibue, Sebastiaan Bornauw, Rafael Czichos, Noah Katterbach (Benno Erik Schmitz, min.46), Dominick Drexler (Florian Kainz, min.89), Ellyes Skhiri, Mark Uth, Jonas Hector, Ismail Jakobs et Jhon Córdoba ( Simon Terodde, min.81)SC Freiburg:Alexander Schwolow, Robin Koch, Manuel Gulde, Dominique Heintz, Jonathan Schmid, Nicolas Hofler, Janik Haberer (Luca Waldschmidt, min.46), Christian Gunter, Lucas Holer, Chang-Hoon Kwon et Nils Petersen (Roland Sallai, min.68)Stade:RheinenergiestadionButs:Sebastiaan Bornauw (1-0, min. 29), Jhon Córdoba (2-0, min. 55), Kingsley Ehizibue (3-0, min. 90) et Ismail Jakobs (4-0, min. 90)