Cologne Mayence 05

Le lendemain de la Bundesliga, le 26, ils mesureront leur force sur Cologne et le Mayence dans le Rheinenergiestadion à 15h30 le samedi.

13/03/2020

Le à 15:38

CET

Le Cologne Il vient avec un moral renforcé pour la vingt-sixième journée de match après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 3-0, le premier contre lui. Paderborn loin de chez eux et le deuxième contre le Schalke 04 dans votre domaine. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 24 matchs disputés à ce jour en Bundesliga et ont réussi à marquer 39 buts pour et 45 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Mayence 05 a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre Fortuna Düsseldorf lors de leur dernière rencontre, il arrive donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle a gagné dans huit d’entre eux avec un bilan de 34 buts marqués contre 53 encaissés.

Concernant la performance dans leur stade, le Cologne Il a gagné six fois, a été battu cinq fois et a fait match nul une fois sur 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. Aux sorties, le Mayence 05 Il a gagné quatre fois et a perdu huit fois dans ses 12 matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. Cologne pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés au stade Cologne et le solde est une défaite et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les locaux ont un total de neuf matchs de suite sans perdre face à ce rival en Bundesliga. La dernière confrontation entre le Cologne et le Mayence Dans cette compétition, elle s’est jouée en octobre 2019 et s’est terminée par un score de 3-1 en faveur des visiteurs.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de six points sur le Cologne. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec 32 points au tableau. De leur côté, les visiteurs ont 26 points et occupent la quinzième position de la compétition.