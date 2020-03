Colombia News: James Rodríguez est critiqué par Freddy Rincon | Ligue d’Espagne

Freddy Rincon sait mieux que quiconque combien il est difficile de réussir au Real Madrid, car il a été le premier footballeur colombien à rejoindre le prestigieux club espagnol. Bien qu’à des époques différentes, sans trop de portée des médias ni l’existence de réseaux sociaux, pour celui qui est né à Buenaventura, son séjour dans le merengue a également été compliqué, puisqu’il a été victime du racisme de ses fans.

C’est pourquoi l’historique «19» de l’équipe nationale colombienne, qui lors de sa dernière étape dans le football était l’assistant technique de Jorge Luis Pinto dans Millionaires, est une voix autorisée pour parler de James Rodriguez et de son présent à la Maison Blanche.

Rincón a été déçu par son compatriote, car pour lui “James doit consacrer beaucoup plus au Real Madrid”. L’ancien footballeur a ajouté, lors d’une conversation avec le «Vbar Caracol», que «même Zidane sait que s’il ne fait pas ce qu’il doit faire, il ne le dit plus. Le technicien n’a pas vu la dédicace et ne la prend donc pas en compte.

Et il regrettait qu’il y a plus de 25 ans, il n’aurait pas eu la patience que James avait à Madrid. “J’aurais aimé avoir 20% des opportunités que James a, car je sais que les 80% restants l’auraient gagné sur le terrain”, a-t-il déclaré.

Bien sûr, pour Rincon, il est clair que James est l’un au Real Madrid et un autre très différent dans l’équipe nationale colombienne.

«Je l’appellerais dans l’équipe nationale, car il s’est avéré être l’un des leaders et un niveau différent. Maintenant, s’il vient et ne se conforme pas, le technicien ne devrait pas avoir peur de le sortir; mais je l’appellerais et le considérerais comme un gros titre », a commenté Freddy Eusebio.