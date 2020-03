Colombia News: James Rodríguez reçoit une critique sévère de MisterChip | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le joueur du Real Madrid déçoit car il ne met pas tout son talent pour réussir et briller.

Le Colombien ne gagne pas de points avec son entraîneur.

Pour:

Écriture futuriste

1 mars 2020 11 h 13

James Rodríguez est à nouveau critiqué, oublié et relégué dans le football espagnol. Son deuxième cycle au Real Madrid est pire que désastreux que la dernière partie du premier. Malheureusement, avec le même bourreau, Zinedine Zidane, car le coach merengue ne peut pas attendre que le talentueux Colombien explose une fois pour toutes.

Quelques heures avant le classique entre le Real Madrid et Barcelone, dans lequel James ne sera pas parmi les meringues concentrées, le célèbre statisticien MisterChip a vivement critiqué le Colombien, se souvenant qu’il est arrivé en tant que star en 2014 et «aujourd’hui est un« n’importe qui »et se bat pour entrer dans les appels comme un grand objectif ».

Nous comprenons déjà qu’il est normal que James reste à l’écart de l’appel dans un classique. Il y a six six ans, le Real Madrid a payé 75 millions pour lui après avoir été l’une des stars de la Coupe du monde. Aujourd’hui, il est «n’importe qui» et se bat pour entrer dans les appels comme un grand objectif.

– MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 1 mars 2020

Cependant, MisterChip cherche avec sa critique que James reprenne sa classe, car le milieu de terrain est l’un des cinq joueurs “avec plus de classe et avec plus de qualité de l’équipe du Real Madrid”. Il a ajouté: “Un talent gaspillé, mais pour lui-même.”

Pour moi, c’est l’un des cinq joueurs avec plus de classe et avec plus de qualité du personnel du Real Madrid, ce qui me fait penser qu’il doit faire assez mal les choses pour ne pas mériter ou entrer dans les appels. Un talent gaspillé, mais pour lui-même.

– MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 1 mars 2020

Ensuite, MisterChip s’est éloigné de l’hypothèse de nombreux Colombiens qui croient que James ne joue pas parce que Zidane «ne l’aime pas». «Parce que vous n’avez pas le moindre doute que Zidane le mettrait s’il allait bien. Le seul à blâmer pour le déclin et la dépréciation de James est James lui-même. Il n’a que 28 ans. »

Et enfin, le célèbre créateur de données a assuré qu’il attend la réaction du Colombien, pour qu’il remette son talent au service de Madrid et que sa carrière reprenne. «Il est encore temps d’être fier et de profiter du talent que Dieu lui a donné.»

Parce que vous n’avez pas le moindre doute que Zidane le mettrait s’il allait bien. Le seul à blâmer pour le déclin et la dépréciation de James est James lui-même. Il n’a que 28 ans. Il a encore le temps d’être fier et de profiter du talent que Dieu lui a donné.

– MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 1 mars 2020

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez