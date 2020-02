Colonie de Schalke 04

Samedi prochain à 18h30, ils se feront face dans la Rheinenergiestadion le Cologne et le Schalke dans le match qui correspond au 24e tour de la Bundesliga.

28/02/2020

Il Cologne affronter le match du vingt-quatrième jour avec des esprits renforcés pour consolider une séquence de victoires après avoir vaincu le Hertha BSC dans le Olympiastadion 0-5, avec autant de Mark uth, Rune Jarstein, Florian Kainz et Jhon Córdoba. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 22 matchs disputés à ce jour en Bundesliga avec un total de 33 buts en faveur et 42 contre.

De son côté, le Schalke 04 a subi une perte pour lui RB Leipzig lors du dernier match (0-5), de sorte qu’une victoire contre le Cologne Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

En référence aux performances locales, Cologne Il a réalisé des statistiques de cinq victoires, cinq défaites et un nul en 11 matchs joués dans son domaine, de sorte que nous ne saurons pas quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. En tant que visiteur, le Schalke 04 Il a été battu à trois reprises et a fait match nul à quatre reprises lors de ses 11 matchs, afin que le duel puisse être aussi serré que possible entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le RheinenergiestadionEn fait, les chiffres montrent huit victoires, six défaites et sept matchs nuls en faveur de Cologne. De plus, l’équipe visiteuse ajoute quatre réunions consécutives sans perdre à domicile contre le Cologne. La dernière fois qu’ils ont joué Cologne et le Schalke Dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Bundesliga, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de 10 points en faveur de la Schalke 04. L’équipe de Markus Gisdol Il est placé à la treizième place avec 26 points dans le casier. De son côté, le Schalke 04 Il compte 36 points et occupe la sixième position du classement.