Colpaccio de San Giuseppe sur le terrain de Sant’Agnello Promotion. Ambrosio décide

SANT’AGNELLO (NA). La promotion de Sant’Agnello s’éloigne de la zone des éliminatoires, tandis que Saint Joseph. Lors de la dernière manche du championnat de Promotion Campanie groupe B, les garçons de monsieur Annunziata ont remporté trois points lourds grâce aux buts d’Urna et d’Ambrosio.

LE SAN GIUSEPPE OUVRE ET FERME

Premières minutes en faveur des invités, qui se déversent dans la moitié de terrain adverse et font immédiatement preuve d’une bonne verve malgré l’importante absence en attaque, devant le kamikaze Talia pour cause de blessure. À la 4e minute du match: lancer parfait de Saggese, Urna contrôle et avec un bon jeu, il obtient un coup franc juste à l’extérieur de la surface de réparation, la position du ballon à gauche dans une position légèrement décalée. Le même joueur du sangiuseppesi se charge de la blague et avec un flanc fou franchit la barrière et met le ballon derrière le gardien de but, poteau de but pour l’attaquant. Réponse véhémente des hôtes, qui touche deux fois l’égalité, à 10 ‘et à 22’ avec Cacace, réactif dans les deux cas Antonio Saggese. Après l’effroi, les garçons de M. Annunziata se réorganisent et à 40 ‘trouvent le doublé: Cardenio s’enfuit à gauche et met au centre pour Ambrosio, une tête précise et meurtrière pour le jeune milieu de terrain de San Giuseppe.

SANT’AGNELLO EN 10 MAIS PLUS COURT

En seconde période, les Santanellesi poussent à la recherche du but qui rouvrirait le combat, le San Giuseppe est bon pour se défendre dans l’ordre et recommencer avec des actions sur la contre-attaque. A 58 ‘Sant’Agnello Promotion reste dans dix hommes, une faute naïve de Catello Porzio qui reçoit le deuxième carton jaune et se termine tôt dans la douche. Malgré l’homme de moins, les hôtes augmentent le régime moteur et versent dans la moitié adverse du terrain, de nombreuses balles dans la zone sangiusepppese insidieuses mais le but ne vient pas. A 72 ‘, l’attaquant expert Balzano de la zone porte le ballon en avant avec sa tête, dans une tentative de l’arrêter, Galasso lève trop la jambe et l’arbitre décrète le penalty. De onze mètres, Cacace raccourcit les distances. L’arrivée est tout du Santanellesi, forçant constamment à attraper le pair, San Giuseppe se défend dans l’ordre, qui dispose également d’un homme supplémentaire. Au coup de sifflet final, une grande fête pour les invités, qui saluent la zone de playout, tandis que les hôtes quittent la zone de playoff.