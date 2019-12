Columbus veut ajouter Brian Fernández

Diego Osella, un tout nouvel entraîneur de Colón, a reconnu qu'il aimerait ajouter Brian Fernández pour la saison 2020.

"Brian Fernández est un joueur extraordinaire qui séduit tout DT. Il a l'avantage d'être un fan de club. On parle d'un joueur qui vient d'être vendu à 10 millions de dollars en MLS, on sait qu'il ne sera pas facile de négocier ", a expliqué l'entraîneur de Sabalero, en dialogue avec La Oral Deportiva.

Il faut se rappeler que de MLS, ils ont suspendu le contrat de Brian avec Portland Timbers en raison d'une violation du programme de lutte contre les dépendances de la ligue nord-américaine.

Pour cette raison, l'ancien Racing and Defence est sans club et pourrait revenir en Super League. Il apparaît également sur le radar de Colo Colo du Chili et Vélez.