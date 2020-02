Combat à Barcelone entre Griezmann et Messi: publie France Football | Ligue d’Espagne

Le Français Antoine Griezmann se sent isolé à Barcelone, où l’Argentin Lionel Messi l’ignore et entraîne le reste de ses coéquipiers à faire de même sur le terrain, selon le magazine ‘France Football’ publié mardi.

La publication française révèle quelques phrases de plainte du joueur, qui attribue l’accueil froid qu’il a eu dans le vestiaire du Barça à la jalousie qui éveille son statut de champion du monde.

Selon le magazine, Griezmann, sur le point d’avoir 29 ans, émet en privé des plaintes selon lesquelles il fait taire en public, où il ne montre pas son mécontentement du traitement qu’il reçoit de ses compagnons, selon lui, élevé par un Messi qui l’a exclu de Circuits préférés

“Ils ne pourront pas m’accompagner, je ne partirai pas”, confie le joueur, selon ‘France Football’. “Ils sont jaloux de moi” pour avoir remporté la Coupe du monde 2018. “Il vaut mieux rire”, ajoute l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, dont la priorité passe, toujours selon le magazine, “à endurer jusqu’au Championnat d’Europe et à maintenir la forme physique sans désespoir”.

La publication indique que Griezmann, signé l’été dernier pour 135 millions d’euros, est dans une position que d’autres agresseurs ont déjà connue qui ont dû vivre avec Messi, comme le suédois Zlatan Ibrahimovic, le chilien Alexis Sánchez, le français Thierry Henry ou Le Camerounais Samuel Eto’o.

Comme si cela ne suffisait pas, ‘France Football’ révèle que l’intégration du français à Barcelone n’est pas simple et que son partenaire, Erika, n’a pas trouvé une vie sociale acceptable et s’en plaint à ses amis. Le magazine affirme que c’est précisément son partenaire qui a convaincu Griezmann de ne pas signer pour le Barça après la saison 2018, une décision annoncée dans un documentaire qui n’aimait ni fans ni costumes et qui entravait leur intégration dans la ville.