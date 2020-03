“Combattons le virus, puis nous penserons au football. Accords avec les footballeurs …”

NAPLES. Après les propos du président de l’AIC, Damiano Tommasi, sur laUrgence coronavirus en Italie et les conséquences de ce dernier sur le football et ses principaux protagonistes, les joueurs, voici l’analyse de responsable de la Campanie des Assocalciatori.

LA POSITION DE L’AIC CAMPANIE

Antonio Trouvé il a donc défini sa position sur la reprise des activités: «Pour le moment il n’est pas possible de faire des prévisions fiables. En fait, il est nécessaire de surveiller la situation du coronavirus, qui évolue constamment, et d’évaluer soigneusement quand il y aura les bonnes conditions de sécurité pour reprendre les activités. Il ne fait aucun doute que l’intention générale est précisément celle-ci: reprendre les activités sportives. Cependant, vous devez d’abord gagner un plus gros match contre un adversaire insidieux, le virus. “

TIRER MAIS PAS SEULEMENT …

Le système de football devra évidemment faire face à diverses difficultés, la première concerne la reprise des championnats puis il faudra rassurer les joueurs du point de vue des accords conclus: «Cette situation, inimaginable, crée d’énormes difficultés même pour les footballeurs amateurs de toute l’Italie, forcés d’un cas de force majeure à l’abandon de leurs activités quotidiennes. Il est rappelé que l’espoir, partagé également par les autres membres, est de reprendre le jeu d’ici le mois de mai, bien entendu uniquement lorsque la santé de chacun sera garantie. – souligne Found – La réalisation des championnats est en effet le seul moyen de normaliser et de régulariser la saison sportive, tant en termes de mérite sportif que d’équilibre de toutes les composantes. Si d’une part il faut avoir des classements qui respectent le mérite (où le terrain est le seul juge), d’autre part il faut normaliser les attentes des joueurs, des clubs et des supporters. De retour au football, il pourra recommencer en s’assurant que les joueurs respectent également les accords, en espérant que dans l’intervalle chacun respectera ceux des périodes antérieures à l’urgence. “