Combien de points sont nécessaires pour rester en Premier League?

La course de relégation de Premier League est toujours fascinante après le début de l’année, avec des équipes qui se battent pour rester dans l’élite anglaise. Si jamais vous posez des questions à qui que ce soit sur la survie en Premier League et ce dont vous avez besoin, la réponse commune est de 40 points. Y a-t-il une vérité à cela, ou est-ce simplement un mythe? Il y a des statistiques des cinq dernières saisons qui montrent que les jours où il fallait 40 points pourraient bien être terminés, ce qui intéressera des clubs comme Bournemouth.

Points nécessaires pour éviter la relégation – Statistiques

Jetons un coup d’œil aux cinq dernières saisons ici pour avoir une image des dernières années en Premier League.

L’équipe en 17ème position, donc l’équipe la moins bien placée pour survivre à la baisse a terminé les cinq dernières saisons sur les points suivants:

18/19 36

17/18 36

16/17 40

15/16 39

14/15 38

Comme vous pouvez le voir, une seule fois au cours des cinq dernières années, une équipe a atteint 40 points, les autres ont été proches mais n’y sont pas parvenus.

Cependant, il y a autre chose à prendre en compte ici, ce qui prouve que 40 points ne sont plus nécessaires. C’est le nombre de points dont ces équipes avaient besoin pour rester en place, pas ce qu’elles ont obtenu, mais le minimum dont elles avaient besoin. Au cours des mêmes années, ce furent:

18/19 35

17/18 34

16/17 35

15/16 38

14/15 36

Donc, en regardant cela, il n’a pas été nécessaire d’obtenir 40 points au tableau au cours des cinq dernières saisons. Sur trois, il n’a fallu que 34 ou 35 pour rester en place, et au bas quand les points sont à prime, c’est un énorme écart.

Quelle était la dernière fois où 40 points ont été nécessaires?

La dernière fois qu’une équipe a eu besoin de 40 points pour rester en Premier League, c’était pendant la saison 2010/11. Birmingham City et Blackpool ont tous deux été relégués avec 39 points, tandis que les Wolves ont terminé 17e avec 40 points et avaient besoin de chacun d’eux pour rester en place.

L’argument en faveur de 40 points existait peut-être il y a une décennie, mais ces dernières années en Premier League, nous n’avons pas vraiment approché les équipes qui ont besoin de 40 points au tableau pour rester à la hauteur. C’est important pour ceux qui regardent les marchés des paris de relégation pour la Premier League et comment ils se présentent.

Les paris peuvent être placés sur ceux qui finiront en bas ainsi que sur ceux qui seront relégués cette saison, tandis que ceux qui cherchent à soutenir une équipe pour éviter la chute peuvent utiliser le marché «pour rester en place». Il existe actuellement de nombreuses offres de paris sur le football qui peuvent être utilisées pour placer ce type de pari sur les équipes afin de rester à la hausse ou à la baisse.

Avec l’écart entre le haut et le bas de la Premier League s’agrandissant, la tâche des équipes du bas n’est plus ce qu’elle était. Fini le jour où il fallait 40 points, le milieu des années 30 ressemblant à une jauge plus réaliste à utiliser.