Comme Daniele De Rossi à l’époque, Miralem Pjanic a démontré son fanatisme pour Boca

Plusieurs joueurs étrangers, qui l’ont brisé dans différents clubs européens, ont montré leur amour pour diverses équipes sud-américaines. Sans aller plus loin, le cas le plus récent est celui de Daniele De Rossi, qui a réalisé son rêve et a eu la possibilité de jouer à Boca, bien que cette année il ait décidé de se retirer définitivement du football même s’il avait encore un contrat à Xeneize.

Dans ce cas, celui qui a posé avec la chemise de Boca n’était ni plus ni moins que Miralem Pjanic, le Serbe qui a tout cassé à la Juventus par Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et compagnie. Le flyer est apparu sur son compte Instagram avec la veste Xeneize et les fans sont devenus fous sur les réseaux sociaux: “Et si Román l’appelle?”.

Tout au long de sa carrière, Pjanic a partagé une équipe avec plusieurs anciens Boca comme Leandro Paredes, Nicolás Burdisso, Guillermo Burdisso, De Rossi, Diego Perotti, Fernando Gago et Daniel Osvaldo. Et comme si cela ne suffisait pas, la Juventus partage maintenant le campus avec Rodrigo Bentancur, qui a également eu un passé récent au club Ribera. Pouvez-vous imaginer le bleu et l’or serbes à l’avenir?

Gianluigi Buffon, Edinson Cavani, Marco Materazzi, Felipe Melo et André-Pierre Gignac, entre autres, ont été d’autres cas d’étrangers qui ont exprimé leur affection pour Boca.