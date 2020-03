“Comme il gagnait plus, il a emmené Vidal dans des salles de bowling”

L’ancien colocolino révèle à quoi ressemblait sa relation avec l’étoile rouge.

Leandro Franco a raconté l’expérience de faire partie de la même équipe d’un Arturo Vidal encore prometteur, qui n’est pas surpris qu’il soit devenu le joueur qu’il est aujourd’hui.

Dans une interview avec AS, le Brésilien Leandro Franco a rappelé ses jours à Colo Colo avec un jeune Arturo Vidal (@ kingarturo23) ⚪⚫🤟 pic.twitter.com/pNxoD434re

– AS Chile (@ASChile) 24 mars 2020

«C’était spectaculaire parce qu’il a une tante brésilienne et nous sommes devenus proches. C’était un jeune homme prometteur à l’époque. Je me souviens que depuis que j’étais étranger, je gagnais plus d’argent que Vidal. Je l’ai invité, je l’ai emmené dans des salles de bowling et je l’ai emmené jouer au bowling », a déclaré le Brésilien à Ace.

Concernant l’avenir du Chilien, Franco a déclaré: «Vidal, pour moi, n’a pas été une surprise. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce garçon s’entraînait. Je savais que j’avais un bel avenir. “