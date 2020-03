Comment Barcelone affrontera-t-elle la Real Sociedad?

Barcelone tentera de reprendre le chemin de la victoire après la déception du Clasico samedi à domicile face à la Real Sociedad.

L’équipe de Quique Setien a été superbe à domicile cette saison et ne peut pas se permettre de perdre beaucoup plus de points si elle veut conserver son titre.

Voyons qui pourrait présenter:

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Les blessures de Barcelone en défense se sont évanouies, ce qui signifie que Quique Setien n’a pas trop de décisions à prendre concernant son backline.

Marc-Andre ter Stegen continuera dans le but et il semble probable que Nelson Semedo et Jordi Alba figureront comme deux arrières latéraux.

Pendant ce temps, c’est un affrontement entre Clément Lenglet et Samuel Umtiti en tant que partenaire de Gerard Pique dans la défense centrale.

Photo de Mateo Villalba / Quality Sport Images / .

Le milieu de terrain du Barça a été dépassé en seconde période contre le Real Madrid, ce qui signifie que Quique Setien pourrait être tenté de faire des changements.

Le patron du Barça doit également trouver un moyen de tirer le meilleur parti de Frenkie de Jong. Le Néerlandais a joué loin à gauche la dernière fois et semblait plutôt perdu.

Arturo Vidal est un autre joueur qui a joué dans une variété de positions cette saison, mais pourrait à nouveau obtenir le feu vert samedi.

Photo par Alejandro Rios / DeFodi Images via .

Setien a des décisions à prendre en attaque et doit décider s’il est temps de remettre à Ansu Fati ou à Martin Braithwaite du temps de jeu contre La Real.

Lionel Messi et Antoine Griezmann semblent certains de recommencer, mais n’ont pas été loin de leur meilleur récemment et l’attaque doit être animée.

XI possible: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Braithwaite.

Comment pensez-vous que Barcelone s’alignera samedi? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et line-ups dans les commentaires ci-dessous!