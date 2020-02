Comment Barcelone peut-elle vaincre les démons d’Anfield et de Rome?

Alors ça commence.

La campagne du Barça en Ligue des champions se poursuit cette semaine avec un match à l’extérieur au Stadio San Paolo contre une équipe de Napoli dynamique. Barcelone a eu une relation difficile avec la compétition au cours des dernières années; remontadas tout autour. À ce stade, la Ligue des champions semble être devenue un obstacle mental. La plupart des joueurs ne semblent pas convaincus qu’ils peuvent même gagner. Dans une récente interview à Mundo Deportivo, Leo Messi a déclaré que l’équipe n’était pas encore prête à remporter la compétition. Une réponse tiède. Bien que le Barça ne soit plus au sommet de ses pouvoirs, il est toujours l’un des plus grands clubs du monde et reste compétitif en Ligue des champions tant qu’il y est.

Comment peuvent-ils le faire alors? Comment Quique Setien peut-il corriger les erreurs commises par Ernesto Valverde? Comment peut-il éviter un autre «Anfield»?

Eh bien, ils peuvent commencer par abandonner la façade protectionniste. L’attaque est toujours la meilleure forme de défense, ou dans le cas de Setien, la possession l’est. Pourtant, le plan de match de Valverde contre la Roma et Liverpool, loin de la maison, était le même. Alignez-vous dans un 4-4-2 et fermez la boutique. Le Barça est entré dans ces deux liens avec l’idée de défendre ce qu’ils avaient plutôt que de construire dessus. À Anfield, Valverde a aligné un milieu de terrain plat de quatre: Coutinho, Rakitic, Busquets et Vidal. Pas vraiment inspirant. Ce qui est intéressant ici, c’est qu’un bloc profond similaire 4-4-2 a été la kryptonite de Liverpool cette saison (c’est-à-dire Napoli et l’Atletico Madrid). Une unité défensive bien entraînée peut utiliser cette formation et gagner la supériorité numérique sur les ailes, annulant ainsi la menace offerte par les arrières latéraux de Liverpool. Peut-être, alors, Valverde avait la bonne idée. Ce qu’il n’avait pas, c’était le bon personnel. Cette équipe du Barça n’a pas appris à jouer de cette façon, contrairement à l’Atletico de Cholo Simeone. S’attendre à ce qu’ils apprennent un style de jeu qui nécessite une préparation rigoureuse pour réussir était au mieux un vœu pieux. En demandant à son équipe de prendre la pression et de rester sur le pied arrière, Valverde s’est assuré que le Barça était édenté en attaque et, ironiquement, bancal à l’arrière.

C’était à peu près la même chose à Rome. Pire, en fait. Non seulement Valverde a commencé avec un milieu de terrain insipide quatre, mais il a également commencé à la fois Sergi Roberto et Nelson Semedo sur le côté droit. Le Barça n’a réussi qu’un total de trois tirs cadrés dans ce match malgré le fait qu’il avait plus de ballon. Valverde a, avec une foule de joueurs, tenté de faire passer la défaite de la Roma comme un résultat de choc, un coup. D’autre part, la défaite de Liverpool a été qualifiée d’inexcusable, un effondrement mental. Bien que cela soit exact dans une certaine mesure, les deux jeux avaient de nombreuses similitudes. Le plus gros, bien sûr, était le plan de match négatif de Valverde.

C’est là que Setien peut apporter un changement. Tout au long de sa carrière, le Cantabrique a défendu un jeu basé sur la possession ancré dans les principes de Cruyffist. Cependant, son idée de Jogo de Posicion diffère de celle de Pep Guardiola (et donc du style récent du Barça) d’une manière importante. Les équipes de Setien jouent souvent une marque de football de possession défensive; ils défendent en gardant le ballon (son côté Betis en est un excellent exemple). Cette possession défensive est ensuite couplée à la verticalité à travers le milieu de terrain pour maintenir une menace d’attaque. Ce n’est cependant pas une approche prudente. Les équipes de Setien jouent souvent avec une ligne dangereusement élevée (son bilan défensif en est la preuve). La chose importante à noter, cependant, est que le Barça a été formé pour jouer avec une ligne haute, en construisant par derrière. Setien ne partage pas le pragmatisme de Valverde et ne changerait donc pas brusquement la tactique de son équipe pour protéger une avance. Le Barça fonctionne mieux sur le pied avant. Ils ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers, même si les lauriers ont une avance de trois buts. Si le Barça n’avait pas battu en retraite à Anfield, il n’aurait peut-être pas perdu par une marge de quatre buts. Setien comprend cela. Il comprend que le plan de match ne change jamais. Aucune piste n’est jamais assez grosse.

Cependant, pour arriver au plus profond de la Ligue des champions, l’audace en soi ne suffit pas. À Rome, l’équipe avait l’air fatiguée, épuisée physiquement. Le Barça n’avait pas beaucoup changé de personnel dans la ligue et cela faisait des ravages. Setien doit s’attaquer à un problème similaire cette saison. Ce n’est que maintenant qu’il doit faire face à une équipe madrilène forte en championnat, en même temps. De plus, l’équipe 19/20 est encore plus mince que celle que Valverde avait, lors de sa première saison en charge. L’ajout de Martin Braithwaite aide, oui, mais pas une mise à pied de quatre semaines pour Jordi Alba. Setien doit donc gérer presque parfaitement la charge de travail de ses joueurs. S’il veut éviter un autre effondrement, c’est.

Tactique. Préparation physique. Peut-être aussi important que ces deux-là est la préparation mentale. L’effondrement d’Anfield était autant un effondrement mental qu’un désastre tactique. Aucun joueur du Barça n’a recherché le match; dès le coup d’envoi, ils jouaient comme s’ils étaient ceux avec un déficit de trois buts, et non l’inverse. Certains membres des vestiaires ont été battus à la mi-temps (comme le montre le documentaire de la journée). Anfield était l’aboutissement de tout; tout ce qui aurait pu mal tourner, l’a fait. Cependant, ce résultat était inévitable. Les fantômes de Rome n’avaient pas été bannis. Setien doit les vaincre s’il veut goûter à n’importe quel succès. Les bygones doivent être faites par le passé.

Le match au San Paolo est l’occasion de commencer du bon pied. Une chance de commencer la deuxième phase de la compétition en toute confiance. Le Napoli de Gattuso est sur une lancée; ils ont récemment battu toutes les grandes équipes italiennes. Une victoire à l’extérieur contre eux contribuera grandement à restaurer la confiance d’une équipe apparemment épuisée.

L’Europe attend donc. Nous ne pouvons qu’espérer que les hommes de Setien seront à la hauteur.