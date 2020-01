Comment Barcelone remplacera Luis Suarez, blessé?

Avec la malheureuse nouvelle que Luis Suarez sera absent pendant quatre mois en raison d’une opération au genou, il est temps de vraiment considérer à quoi ressemble un remplaçant de l’attaquant de Barcelone. En réalité, cela peut ne ressembler à rien, sauf pour la rotation des effectifs et peut-être un changement stratégique.

Ansu Fati – Fati va obtenir une augmentation du temps de jeu de cette blessure malgré tout. Cela dépend simplement si cela signifie le déplacer dans le onze de départ en tant que milieu de terrain ou s’il sort du banc juste à un rythme plus élevé.

Antoine Griezmann – Déplacer Griezmann vers un rôle plus central dans l’attaque est la meilleure solution à court terme. C’est aussi l’option susceptible de conduire au succès le plus immédiat.

Transfert – Cela ressemblera probablement à une combinaison de la rumeur du jour pour les prochaines semaines. Lautaro Martinez semble être la saveur des dernières semaines et reprendra probablement dans les prochains jours.

Quelle est selon vous la meilleure solution pour remplacer Luis Suarez?

