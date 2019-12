Comment Barcelone s'alignera-t-elle contre Alaves?

Barcelone est de retour pour la dernière fois en 2019 samedi en accueillant Alaves au Camp Nou en Liga.

L'équipe d’Ernesto Valverde peut garantir la première place à Noël avec une victoire et voudra reprendre le chemin de la victoire après deux matchs nuls consécutifs.

Voyons qui pourrait présenter:

Photo de Pablo Morano / MB Media / .

Barcelone a une ligne arrière parfaitement en forme pour choisir pour le match de samedi, donc Valverde doit décider d'aller avec sa meilleure équipe ou d'apporter des changements pour la rafraîchir un peu.

Jean-Clair Todibo et Samuel Umtiti espèrent un certain temps de jeu dans la défense centrale et pourraient entrer si Gerard Pique ou Clement Lenglet ont besoin d'une pause.

Nelson Semedo a fait son premier départ depuis son retour de blessure contre le Real Madrid et pourrait continuer à l'arrière droit, tandis que Jordi Alba devrait continuer sur le flanc opposé.

Photo de Quality Sport Images / .

Barcelone a des problèmes au milieu de terrain avec Arthur toujours blessé et Sergio Busquets un doute après avoir raté le Clasico et s'entraîner jeudi avec de la fièvre.

Ivan Rakitic pourrait continuer dans l'équipe, tandis qu'Arturo Vidal espère un départ après être sorti du banc contre le Real Madrid et avoir l'air brillant.

L'autre option consiste pour Valverde à ne remettre à Carles Alena que son deuxième début de saison en Liga et à voir si le jeune peut ajouter une étincelle bien méritée au milieu de terrain.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Une attaque de Luis Suarez, Antoine Griezmann et Lionel Messi semble l'option la plus probable contre Alaves samedi.

Carles Perez et Ansu Fati sont disponibles si Valverde souhaite apporter des modifications à sa ligne de front qui n'a pas réussi à trouver le fond du filet contre le Real Madrid.

Messi a disputé deux matchs sans but, une sécheresse selon les normes GOAT, mais n'en a besoin que d'un de plus pour atteindre 50 pour l'année civile.

XI possible: Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; De Jong, Rakitic, Alena; Messi, Suarez, Griezmann.

Comment pensez-vous que le Barça devrait s'aligner sur Alaves? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et line-ups dans les commentaires ci-dessous!