Comment Barcelone s’alignera-t-elle contre l’Athletic dans la Copa del Rey?

Malgré tout le chaos qui se déroule actuellement sur le terrain à Barcelone, il y a la petite affaire d’un quart de finale de la Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao jeudi.

Le Barça a déjà été battu à San Mames cette saison mais fait face à une équipe athlétique qui n’est pas dans la meilleure forme et a eu besoin de pénalités pour dépasser Tenerife et Elche lors des deux derniers tours.

Voici un aperçu de la composition du Barça demain soir:

Photo de David Ramos / .

Neto n’est toujours pas revenu à sa pleine forme après une entorse à la cheville, ce qui signifie que Marc-André ter Stegen devrait continuer entre les bâtons pour le Barça.

Gerard Pique est suspendu pour le match du week-end contre le Real Betis, ce qui devrait signifier qu’il commencera celui-ci, sauf qu’il s’est entraîné hors de l’équipe dans le gymnase mercredi, ce qui signifie qu’il peut avoir un problème.

Samuel Umtiti et Clement Lenglet sont à la fois en forme et disponibles, tandis que Ronald Araujo du Barça B pourrait entrer en lice si Piqué est exclu.

Nelson Semedo était en pleine forme contre Levante et pourrait conserver sa place, avec Jordi Alba ou Junior Firpo en vedette sur le flanc opposé.

Photo de Xavier B. / AFP7 / Europa Press Sports via .

Arturo Vidal est un léger doute après avoir raté le week-end avec une cuisse meurtrie, même s’il était de retour à l’entraînement mercredi.

Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic et Arthur sont également en forme et disponibles, tandis que les équipes B Riqui Puig et Alex Collado peuvent espérer quelques minutes de Copa.

Photo de David Ramos / .

Les blessures signifient que Barcelone n’a vraiment pas beaucoup d’options d’attaque autres que Antoine Griezmann, Messi et Ansu Fati.

Griezmann a profité de la Copa del Rey cette saison pour Barcelone, avec trois buts en deux matchs en compétition.

Quique Setien pourrait se tourner vers Barcelone B pour les options d’attaque s’il sent que ses attaquants ont besoin d’un répit. Kike Saverio s’est entraîné mercredi avec l’équipe et semble le joueur le plus susceptible d’être appelé.

XI possible: Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu.

Comment pensez-vous que Barcelone s’alignera contre l’Athletic? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous!