Comment Barcelone s’alignera-t-elle contre Levante?

Barcelone est de retour en action en Liga dimanche lorsqu’elle affrontera Leganes au Camp Nou.

Les champions ont été éliminés par le Real Madrid après leur défaite contre Valence, mais se dirigent vers le match après une victoire de 5-0 en Copa del Rey contre Leganes.

Voyons qui pourrait figurer dimanche.

Photo de Quality Sport Images / .

Quique Setien est passé à quatre contre Leganes en milieu de semaine et pourrait être tenté de s’en tenir à cela après la victoire catégorique de son équipe.

Il pouvait encore apporter des modifications pour rafraîchir les choses. Samuel Umtiti espère récupérer sa place de Clement Lenglet, tandis que Sergi Roberto pourrait remplacer Nelson Semedo.

Photo de Quality Sport Images / .

Le patron du Barça a beaucoup d’options au milieu de terrain avec tout le monde en forme et en bonne santé. Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Arturo Vidal ont tous commencé jeudi, tandis qu’Ivan Rakitic et Arthur ont quitté le banc.

Le but du Brésilien pourrait suffire à lui donner un départ, bien que Vidal ait été de plus en plus influent pour le Barça cette saison à la fois en tant que starter et hors du banc.

Photo de Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via .

Le Barça a encore moins d’options en attaque qu’en milieu de semaine, Carles Perez ayant scellé son transfert à Rome lors de la dernière semaine du mercato.

Ousmane Dembele est encore à quelques semaines de son retour, ce qui signifie qu’Antoine Griezmann, Ansu Fati et Lionel Messi continueront probablement à attaquer.

XI possible: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Vidal; Messi, Griezmann, Ansu.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner sur Levante? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et line-ups dans les commentaires ci-dessous!